Lulù Selassié torna a parlare di Manuel Bortuzzo: "Mai picchiato, il braccialetto elettronico? Ero scioccata"

Gabriele Parpiglia ha diffuso un'anteprima esclusiva di un'intervista a Lulù Selassié in merito all'accusa di stalking nei confronti dell'ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La sentenza è stata pronunciata il 3 aprile dal Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) di Roma, al termine di un procedimento che ha acceso l’attenzione pubblica, soprattutto per le dinamiche nate sotto le luci della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Lucrezia Hailé Selassié: "Non ho mai picchiato Manuel Bortuzzo, è falso. Né in quella data né in nessun’altra, assolutamente"

Secondo quanto emerso dalle indagini, la principessa Selassié avrebbe perseguitato il nuotatore paralimpico con una lunga serie di messaggi minatori e comportamenti ossessivi. Tra le frasi più inquietanti riportate dagli inquirenti, spicca un agghiacciante: "Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo." Un’escalation di minacce che avrebbe profondamente destabilizzato Bortuzzo, costringendolo a modificare le proprie abitudini quotidiane nel tentativo di sfuggire a incontri indesiderati. La denuncia, presentata dopo mesi di pressione psicologica e paura crescente, ha dato il via all’indagine culminata nella sentenza di condanna.

La storia tra Manuel e Lucrezia aveva catturato l'attenzione del pubblico fin dal loro primo incontro nella Casa del GF Vip nel 2021. Dopo il reality, la loro relazione ha vissuto alti e bassi: inizialmente sembrava essere finita, ma successivamente i due avrebbero ripreso a frequentarsi lontano dai riflettori. Tuttavia, la rottura definitiva non sarebbe stata accettata da Lucrezia, che – stando alle ricostruzioni emerse in aula – avrebbe continuato a cercare l’ex compagno in maniera insistente, arrivando perfino a schiaffeggiarlo in un momento di litigio. Alla luce di questi episodi, e per tutelare la propria sicurezza, Bortuzzo ha infine deciso di interrompere ogni contatto e di rivolgersi alle autorità. Il tribunale ha riconosciuto la fondatezza delle accuse e la pericolosità dei comportamenti di Selassié, condannandola per atti persecutori.

Dal canto suo, Lulù e la sua famiglia hanno sempre rigettato questa ricostruzione, sostenendo che i comportamenti di Manuel avrebbero potuto legittimamente farle credere che tra loro ci fosse ancora qualcosa. Una tesi ribadita anche dal legale della Selassié durante il processo Dopo settimane di silenzio, Lulù ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti nel podcast Seconda Vita di Gabriele Parpiglia. Con fermezza, la principessa ha negato categoricamente di aver mai aggredito fisicamente Manuel Bortuzzo:

Si tratta di un'anteprima di un'intervista che verrà messa in onda domenica prossima. Il giornalista ha chiesto alla Selassiè cosa ha provato quando ha indossato il bracialetto elettronico: