Jessica Selassié difende la sorella Lulù sulla vicenda dello stalking a Manuel Bortuzzo: "Inaccettabile, scosse e turbate"

Jessica Selassié, attraverso il suo profilo Instagram ha parlato del caso giudiziario che sta coinvolgendo la sorella Lulù e l'ex fidanzato Manuel Bortuzzo e per la quale ci sarà una sentenza prevista per il 3 aprile prossimo.

Ci sono stati nuovi sviluppi sul caso che ha coinvolto Lulù Selassié, ex protagonista del Grande Fratello Vip, e il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo, con cui ha vissuto una storia d'amore nata proprio all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini.

Jessica Selassié: "Questa vicenda ci ha profondamente scosse, turbate, provocando in noi ferite psicologiche e non, dalle quali ci vorrà tempo per guarire"

Il nuotatore ha accusato Lulù di non aver accettato la fine della loro relazione, arrivando a perseguitarlo e persino a minacciarlo di morte. Bortuzzo ha deciso quindi di denunciare l'ex compagna per stalking. La Selassié avrebbe più volte seguito Manuel, sia in ospedale che al ristorante, e, di fronte al rifiuto del ragazzo, sarebbe arrivata ad aggredirlo fisicamente. Questo comportamento ha portato il giudice a emettere un divieto di avvicinamento nei confronti della giovane e all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico.

Le continue molestie avrebbero provocato a Bortuzzo "uno stato di ansia e paura, con un fondato timore per la propria incolumità", costringendolo a modificare le sue abitudini di vita e a sentirsi limitato nei movimenti, tanto da non potersi vivere serenamente una nuova relazione. Alla luce di questi fatti, il pubblico ministero ha richiesto per Lulù Selassié una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. La sentenza definitiva è attesa per il prossimo 3 aprile. Sulla questione è intervenuta la sorella maggiore, Jessica che vinse l'edizione del Gf Vip, partecipando proprio con Lulù e Clarissa.

Jessica ha fatto presente che esisterà a breve una sentenza e, per il momento, non c'è alcuna condanna, anzi Lulù ha scelto il rito abbreviato per accellerare la questione giudiziarie con annesse prove che la scagioneranno. Le tre sorelle stanno vivendo una profonda ferita in merito a questa triste vicenda ma sono anche convinte che la giustizia farà il suo corso:

"Per tutti coloro che si sentono in diritto o dovere di esprimere la propria opinione sulla vicenda giudiziaria che riguarda nostra sorella, ci teniamo a chiarire alcuni punti fondamentali. È essenziale e doveroso distinguere tra la richiesta del Pubblico Ministero di condanna e la sentenza del giudice che avverrà giorno 3 Aprile."

"Fino a prova contraria, Lucrezia è innocente pur avendo scelto il rito abbreviato, una modalità processuale che prevede un giudizio più rapido sulla base delle prove raccolte, con la possibilità di ottenere una riduzione della pena in caso di condanna. L'applicazione del braccialetto elettronico non significa una condanna definitiva, ma è una misura cautelare preventiva, adottata in determinati casi per garantire il rispetto delle restrizioni imposte dal giudice."

"Troviamo inaccettabile il modo in cui alcuni programmi televisivi e non hanno trattato questa vicenda, diffondendo una versione distorta dei fatti e, soprattutto, dando voce a persone che ci hanno calunniate e descritte come persone pericolose, senza alcun rispetto per la verità e per il principio di presunzione di innocenza. Nostra sorella ad oggi non è stata condannata, eppure viene trattata come tale da certo tipo di stampa e dalla televisione, che hanno scelto deliberatamente di alimentare una narrazione tendenziosa, ignorando volutamente le dichiarazioni degli avvocati e la versione dei fatti di Lucrezia."

"Per mesi siamo rimaste in silenzio, sperando in una narrazione equa e obiettiva, tuttavia la continua diffusione di notizie ingiuste ci spinge oggi a prendere posizione. A tutte le persone che ci seguono da anni, che ci dimostrano fiducia e sostegno nonostante la campagna diffamatoria portata avanti da alcuni media, vi ringraziamo di cuore. Il vostro supporto è fondamentale in un momento in cui ci sentiamo non tutelate.CI DIFENDEREMO SEMPRE. Chiunque diffonderà notizie false e/o distorte sarà perseguito dal nostro team legale. Abbiamo rifiutato qualsiasi tipo d'intervista fino ad oggi perché non abbiamo mai cercato notorietà in questo modo e di certo non inizieremo ora a farlo. Questa vicenda ci ha profondamente scosse, turbate, provocando in noi ferite psicologiche e non, dalle quali ci vorrà tempo per guarire. Prendiamo parola oggi solo per ribadire il nostro affetto e supporto incondizionato a nostra sorella. Rimaniamo unite, certe che la giustizia e la verità faranno il loro corso".