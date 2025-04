Isola dei Famosi, "rissa sfiorata durante il servizio fotografico" il rumors che lascia di sasso

News VIP

Dietro le quinte del primo servizio fotografico ufficiale dell’Isola dei Famosi, pare siano volati stracci: l'indiscrezione.

L’Isola dei Famosi tornerà mercoledì 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, pronta a rinnovarsi con una conduzione del tutto inedita. Dopo il flop registrato nell’ultima edizione firmata Vladimir Luxuria, Mediaset ha scelto di affidare il timone a Veronica Gentili, il volto de Le Iene su Italia 1 che dal 2021 si è imposta anche nel giornalismo d’inchiesta e ha dimostrato poliedricità e intraprendenza. Accanto a lei in studio potrebbe esserci Simona Ventura, già opinionista di altri reality di successo, mentre dall’Honduras, dove si svolgerà l’avventura dei naufraghi, approderà in collegamento Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip e ormai volto noto del piccolo schermo.

Isola dei Famosi: "Rissa sfiorata durante il servizio fotografico", l'indiscrezione

Nel mentre dell'inizio del toto nome dei naufraghi che prenderanno parte al reality della sopravvivenza, è arrivato il primo scoop dell'Isola. Secondo quanto riferisce l'esperta di gossip Deianira Marzano pare che, dietro le quinte del primo servizio fotografico ufficiale dell’Isola dei Famosi siano volati stracci a tal punto che due naufragi abbiano sfiorato una vera e propria rissa.

"Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola: ‘Mi hai rubato l’inquadratura!’” ha twittato la Marzano, lasciando intendere che il diverbio sia scoppiato per una banale questione di “troppo protagonismo” davanti all’obiettivo. Secondo la ricostruzione, durante lo shooting i due concorrenti hanno iniziato a puntarsi il dito, accusandosi reciprocamente di voler “mettersi continuamente al centro dell’inquadratura”, tanto da alzare i toni e sfiorare lo scontro fisico. La tensione sarebbe stata tale che solo l’intervento dello staff e del fotografo ha evitato che si passasse alle vie di fatto, riportando subito ordine e invitando entrambi alla calma.

Isola dei Famosi: i naufraghi

Anche se non ci sono ancora i naufraghi ufficiali, sembra che alcuni nomi siano già confermati: tra questi, Patrizia Rossetti, vincitrice di Pechino Express 2018 e veterana dei reality after-show , Antonella Mosetti, presenza fissa dei salotti televisivi Mediaset; Nunzio Stancampiano, influencer dall’irresistibile carisma; Teresanna Pugliese, l’ex tronista di Uomini e Donne Angelo Famao, il cantante neomelodico fra i più amati dal web; Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello; Mirko Frezza, volto emergente del web; la tennista Camilla Giorgi; l’attrice Loredana Cannata; il comico Omar Fantini; il cantautore Paolo Vallesi e Chiara Balistrieri, sopravvissuta a un grave episodio di femminicidio. Un cast che mischia volti già noti e outsider pronti a cimentarsi con prove di sopravvivenza vera in Cayo Cochinos, tra fame, intemperie e prove fisiche e mentali.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi