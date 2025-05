Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Carly, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Carly Tommasini, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Carly Tommasini, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Carly Tommasini, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà la prima eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura all'Isola? Sono quattro i concorrenti in nomination.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbero Lorenzo Tano o Carly Tommasini.

Sul forum dell'Isola. Al primo posto si posiziona Patrizia Rossetti con il 46%, al secondo Carly con il 19%. Al terzo Mario Adinolfi con il 17%. All'ultimo posto Lorenzo con il 16%.

Sul Reality Edition, Al primo posto Patrizia Rossetti con il 40%, al secondo Adinolfi con il 23%, al terzo Lorenzo con il 21% e ultima Carly con 16%.

Isola dei Famosi: le anticipazioni di lunedì 12 maggio

Stasera, in prima serata, su Canale 5, secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio, salperà ufficialmente sulle spiagge di Cayo Cochinos. Al centro della puntata anche la possibilità di conquistare il fuoco attraverso una prova fisica. Inoltre, è arrivato il tempo della vendetta per gli abitanti di Montecristo che in questi giorni hanno potuto osservare gli altri naufraghi da lontano.

Nel corso della serata la prima eliminazione: chi tra Mario, Patrizia, Carly e Lorenzo dovrà lasciare l’Isola?