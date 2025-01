Io Canto Senior: le anticipazioni di venerdì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5

News VIP

Oggi, venerdì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Io Canto Senior, la versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry Scotti.

Venerdì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna il terzo appuntamento con Io Canto Senior, la versione del celebre talent show dedicata ai migliori talenti over 45. condotto dal sempre amato Gerry Scotti-

Io Canto Senior: le anticipazioni della seconda puntata, venerdì 24 gennaio 2025

In prima serata su Canale 5, andrà in onda il penultimo appuntamento con Io Canto Senior con la direzione artistica di Roberto Cenci. Un format che celebra la passione per la musica e il talento senza limiti di età, offrendo ai concorrenti la possibilità di dimostrare che i sogni possono essere inseguiti e realizzati a qualsiasi età.

Per questa attesissima semifinale, lo schema di gioco rimarrà invariato. Tutti i concorrenti si sfideranno in emozionanti duelli diretti, con l’obiettivo di conquistare uno dei 12 posti disponibili per la finalissima. Una gara che si preannuncia ricca di emozioni, con esibizioni destinate a sorprendere il pubblico e a mettere in evidenza le capacità uniche degli artisti in gara.

A supportare i concorrenti durante le loro performance, non mancheranno i capitani, figure fondamentali che metteranno a disposizione la loro esperienza e il loro talento per accompagnare i partecipanti: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.

In giuria, il compito di valutare le esibizioni sarà affidato a volti noti dello spettacolo e della musica italiana: Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. A loro si unirà anche il quinto giudice speciale, Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, che avrà un ruolo cruciale nel determinare il destino dei concorrenti.

Nella precedente puntata, il vincitore è stato Alessandro Rea, che ha conquistato pubblico e giuria con una performance emozionante e impeccabile. Tuttavia, la competizione ha visto anche momenti di tensione: al ballottaggio, due concorrenti hanno dovuto abbandonare il programma. Si tratta di Alberico Lombardi e Silvia Siragusa, che non sono riusciti a ottenere abbastanza voti per proseguire la loro avventura.

Anche in questa semifinale, la competizione sarà serrata. Al termine delle sfide dirette, verrà stilata una classifica finale, che decreterà il vincitore della puntata e designerà i due concorrenti che saranno eliminati. A stabilire chi avrà accesso alla finalissima sarà una combinazione di votazioni: quelle espresse dalla giuria tecnica, quelle del quinto giudice e, infine, il giudizio del pubblico presente in sala, composto da cento persone. Questa dinamica rende ogni voto decisivo e ogni performance una vera prova di fuoco per i partecipanti.

Accompagnati dalla straordinaria live band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, gli artisti potranno esprimere al meglio le proprie qualità vocali ed emozionare il pubblico.

La terza puntata di Io Canto Senior ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5