Ilary Blasi, Bastian Muller, Francesco Totti e Noemi Bocchi per la prima volta tutti insieme allo stesso evento!

Per la prima volta dopo il divorzio burrascoso, in occasione dei 18 anni della figlia Chanel, Francesco Totti e Ilary Blasi allo stesso evento con i rispettivi partner.

In occasione del diciottesimo compleanno della primogenita Chanel, è successo un piccolo “miracolo” che ha paralizzato gli amanti del gossip. Al party, infatti, hanno presenziato per la prima volta insieme Ilary Blasi e Francesco Totti dopo il loro burrascoso divorzio, insieme ai rispettivi partner Bastian Muller e Noemi Bocchi.

Ilary Blasi e Francesco Totti al compleanno della figlia

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha tenuto banco per lunghi mesi e ancora se ne parla, nonostante entrambi abbiano voltato pagina e si stia per concludere anche il processo che definirà tutti i finali accordi. Da quel momento, Ilary e Francesco si sono tenuti alla larga per evitare di dare in pasto nuove notizie al mondo del gossip. Mentre Ilary e Bastian Muller potrebbero essere presto sposi, la figlia primogenita dell’ex golden couple del calcio italiano ha compiuto 18 anni e ha festeggiato con un party di lusso.

La festa si è tenuta alla tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua, con un deejay set, una cena di gala, una torta enorme e tanto tanto divertimento. Potevano mancare i genitori a questo evento importantissimo nella vita di Chanel? Ovviamente no ed ecco che, proprio per questo motivo, Ilary e Francesco hanno fatto uno strappo alla regola. Al party della primogenita, infatti, c’erano lei con Bastian e poi Totti al fianco di Noemi Bocchi, per la prima volta tutti e quattro insieme nello stesso posto, anche se ovviamente in tavoli separati. Totti si è scatenato, dedicando una canzone alla figlia e poi baciandola e facendo tante foto con lei, ma anche Ilary si è resa protagonista di grandi momenti di affetto e di una dedica su Instagram che non è passata inosservata.

Ilary e Francesco dimenticano i rancori per una notte

Insomma, i diciotto anni di Chanel Totti hanno permesso a mamma Ilary e papà Francesco di dimenticare, o per meglio dire accantonare, i vecchi rancori per una notte. Tutti presenti al party della primogenita con i rispettivi nuovi compagni, anche se ovviamente hanno evitato il più possibile di trascorrere troppo tempo insieme. Del resto per amore del proprio figlio questo ed altro. Pensare che questa possa diventare una felice famiglia allargata è fuori discussione, almeno per il momento, ma è ammirevole che i due ex coniugi siano stati capaci di mettere da parte tutto per il bene di Chanel, la quale è stata molto felice di questo gesto e si è potuto così godere il party di lusso organizzato per il suo compleanno speciale. Nel frattempo, si mormora che Ilary e Michelle Hunziker siano pronte a condurre insieme un nuovo programma nell’access-time di Canale 5, previsto per il prossimo autunno.