Grande Fratello, Zeudi su Javier e Helena: "Si piacciono se**ualmente ma fuori di qua non dureranno"

L'ex Miss Italia, appare sempre più delusa dai comportamenti di Helena con la quale ormai il rapporto sembra finito definitivamente. Zeudi è anche convinta che Javier e la modella brasiliana si siano sentiti prima di entrare nella Casa e si siano messi d'accordo.

All'indomani della trentaduesima puntata del Grande Fratello, i concorrenti stanno ancora cercando di elaborare i nuovi eventi che che hanno scombinato gli equilibri interni della Casa tra cui l'eliminazione di Alfonso D'Apice che ha segnato un punto per il "team di Helena" e segnato un sconfitta per quello di Lorenzo.

Grande Fratello, Zeudi di Palma su Helena Prestes e Javier Martinez: "Hanno la stessa agenzia, stanno facendo un po' di strategia di fondo"

Tra le discussioni che si sono poi susseguite, questa mattina, appena sveglie, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno cominciato a sparlare di Javier e Helena, insinuando che i due gieffini stiano insieme solo per una questione strategica. In particolare, per Chiara, la modella brasiliana sembrerebbe ancora ossessionata da Lorenzo Spolverato.

Queste le parole della fidanzata di Alfonso:

"Ieri mi sono resa conto davvero che Helena sta giocando con tutti. A lei non frega niente di Javier... Neanche a lui eh"

Non sono mancate le parole forti anche da parte di Zeudi, che ha aggiunto:

"Per me si piacciono se**ualmente e stanno facendo un po' di strategia di fondo. C'è magari un bene di fondo, anzi secondo me c'è un bene ma lo stanno facendo perché serve a loro. Amo fuori di qua non durerebbero... Anche perché la necessità di trovare una donna qua dentro... Lui le ha provate tutte"

Chiara ha poi ribadito il suo punto di vista, sottolineando la mancanza di affetto autentico nella coppia:

"È quello che ho detto. Lei è l'ultima. Comunque per me non si vogliono bene perché una persona che ti vuole bene non ti mette in imbarazzo in quel modo li. Che ti fa vedere che gli piace un'altra persona... E ti dirò lei ce l'ha con Lorenzo perché lo voleva"

A completare il quadro, Zeudi ha aggiunto un dettaglio interessante:

"Oltre a questo si erano promessi in chat di difendersi l'un con l'altra fino alla fine dato che comunque sono nella stessa agenzia"

Nel corso della mattinata, mentre si trovava in camera da letto insieme a Maria Teresa e Chiara, Zeudi ha anche raccontato quanto accaduto la sera prima con Helena, evidenziando un comportamento che ha fatto scattare un forte senso di tradimento. Con tono deluso ha commentato:

"Tu prendi una nostra difficoltà e la metti sulla bocca di tutti. Un'amica non lo fa"

Maria Teresa ha quindi offerto la sua interpretazione della situazione:

"Secondo me c'è un vizio di fondo: lei ti ha detto ‘ti considero mia amica', e tu ci hai creduto"

A cui la stessa concorrente ha precisato ulteriormente, evidenziando una differenza di prospettive:

"Ha detto questa parola (amica), dandole un peso diverso da quello che dai tu"

Infine, per sottolineare la sua ferma opinione, Maria Teresa ha concluso con una dichiarazione che riassume il clima di sfiducia nei confronti di Helena:

"Tu continui a vedere Helena come una persona, io la vedo come una giocatrice"

Il rapporto tra le Zelena sembra essere costantemente segnato da alti e bassi: ogni volta che le due si riavvicinano, emerge sempre un nuovo problema che mina il loro legame.

