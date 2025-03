Grande Fratello, Zeudi in lacrime per Helena: "Mi provoca di continuo"

News VIP

A poche ore dalla 39esima puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha avuto un crollo la cui responsabile sarebbe Helena Prestes.

Helena Preste e Zeudi di Palma, da amiche inseparabili tanto che sembrava potesse nascere persino un sentimento più importante, sono diventate acerrime rivali e non sembra più sia possibile, a poche settimane dalla fine del Grande Fratello, una riconciliazione.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma in lacrime per Helena: nuova strategia per l'ex Miss Italia?

Le due ragazze dividono anche il pubblico: tra chi sia convinto che Helena abbia ragione del definire Zeudi falsa e chi, si schiera dalla parte della giovane Miss che provava una affetto speciale nei confronti della modella brasiliana che poi si è fidanzata con Javier Martinez. La Prestes e la Di Palma si sono scontrate in tutte le ultime puntate in diretta, non riuscendo proprio a trovare un forma di dialogo serena. E' certo che anche questa sera, nel corso della 39esima puntata del reality show, le due ragazze avranno l'ennesimo faccia a faccia con il medesimo risultato. Non sembra esserci un lieto fine per le Zelena. A poche ore dal nuovo appuntamento, Zeudi è scoppiata a piangere, lamentandosi con Shaila del comportamento provocatorio di Helena.

"Mi sta provando da tanti giorni te lo giuro non rispondo a nessuna provocazione, solo che è a volte quando sono nervosa è difficile. Questa sera non sarà facile per me. Lei vuole creare delle dinamiche provocandomi, e io non sto rispondendo, ero nervosa e me la sono presa con voi perché ero nervosa ma ho sbagliato. Lei è arrivata a quello che voleva. Io nervosa e si è messa a cantare sotto la doccia e le godeva che ero nervosa, ha dichiarato la giovane campana in lacrime.

"Io sono sei mesi che la sopporto, la conosco bene, devi resistere. Io so bene di cosa parli. Che si faccia la sua coppia e le sue cose, io conosco quel soggetto lo conosco e so sulla mia pelle, ti dico, resistiti io le ho dato troppo addito" ha replicato Shaila.

Sul web, i commenti sono esplosi contro Zeudi che sembra abbia questo atteggiamento vittimistico semplicemente per fare eliminare Helena questa sera.

"Questa è pazza, Helena non la sta nemmeno calcolando", si legge nei commenti al video, "Helena anche se respira la provoca, a Zeudi piace fare la vittima, lei senza Helena è lo zero cosmico", e ancora, "Zeudi sta adottando la nuova tecnica per fare fuori Helena". Nonostante l'ex Miss sia in finale, in molti sono convinti che non sia comportata bene con Helena e che in realtà abbia giocato con lei sin dall'inizio del suo ingresso.

