Grande Fratello, Zeudi Di Palma torna a parlare di Helena Prestes: ''Pensa io sia riflesso della sua luce''

News VIP

Nella casa del Grande Fratello è tempo di riflessioni per Zeudi Di Palma, che si confronta con Chiara Cainelli sulle parole di Helena Prestes.

Mancano pochissimi giorni alla Finale del Grande Fratello ma l’umore in casa non è dei migliori, soprattutto per Zeudi Di Palma che riflette con Chiara Cainelli su alcune dinamiche che l’hanno vista protagonista recentemente, tornando a parlare anche di Helena Prestes.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si confidano

Nelle ultime settimane il percorso di Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello si è fatto più duro a causa di alcuni forti scontri, che l’hanno portata anche a discutere animatamente e prendere le distanze dalle proprie amicizie. Chiara Cainelli è tornata sui propri passi e ha fatto pace con la Miss, mostrandole tutto il suo sostengo nel conflitto che si è creato con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a causa di alcune considerazioni sul gieffino, e poi con quello che dura da tempo con Helena Prestes.

La modella brasiliana e Zeudi sono ai ferri corti a causa del loro rapporto inizialmente più coinvolto, che sembrava sfociare in una relazione, e poi dell’avvicinamento di entrambe a Javier Martinez, il quale ha poi scelto di fare coppia fissa con Helena. Zeudi ha stupito facendo delle rivelazioni sugli inquilini del GF ed è chiaro che ormai non ha intenzione di proteggere più nessuno. Certo c’è da considerare il fatto che Zeudi gode del fandom più accanito di questa edizione, una marea di fan pronte a sostenerla che l’hanno portata ad essere la terza finalista e che, secondo alcuni, le consentiranno anche la vittoria finale. Mentre monta la polemica sul potere che i fan hanno dato alla gieffina, lei si confronta con Chiara e torna a parlare del rapporto con Helena.

Grande Fratello, Zeudi torna a parlare di Helena

Il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes si è incrinato in maniera irreversibile. Nella casa del Grande Fratello sembrava essere nata una relazione tra le due gieffine, fino a quando Helena ha ribadito la sua forte attrazione per Javier Martinez, il quale inizialmente non sembrava molto convinto da questa possibile relazione. Quando Helena si è allontanata, tuttavia, Javier e Zeudi sono finiti a baciarsi e questo è stato visto come un grave tradimento da parte della modella brasiliana, che è tornata al Gf sul piede di guerra. Da qui una serie di discussioni infinite, polemiche, accuse reciproche che ancora oggi tengono banco, nonostante Helena e Javier siano diventati una coppia ufficiale e molto innamorata. Tornando a parlare della Prestes insieme a Chiara Cainelli, Zeudi ha ammesso:

“Shaila mi è venuta contro di me, Helena anche mi ha provocato, Lorenzo si è voluto mettere al gioco e non al rapporto ed è andato contro di me. Lei continua a pensare che io sia una creazione qui dentro, che sono il riflesso della sua luce”.

Chiara, tuttavia, ha fatto notare che Helena è decisamente preoccupata per il potere di cui gode Zeudi tra i fan, e non è così sicura come vuol fare credere. Del resto, visto il fandom senza precedenti della gieffina, sarà davvero difficile riuscire a batterla durante la Finale del Grande Fratello. Chi la spunterà? Le scommesse sono aperte.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .