Grande Fratello, Zeudi Di Palma smentisce i gossip: "Io e Giovanni siamo solo amici, partiranno diffide"

L'ex Miss Campana ed ex protagonista della recente edizione del Grande Fratello, Zeudi Di Palma, ha chiarito e specificato di non essere assolutamente fidanzata con un ragazzo con cui è stata avvistata di recente, minacciando azioni legali.

Negli ultimi giorni il nome di Zeudi Di Palma è tornato al centro dell’attenzione mediatica, non per un progetto professionale, ma per una presunta nuova relazione sentimentale.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma: "Giovanni è un mio carissimo amico e non abbiamo assolutamente una storia, A breve partiranno delle diffide"

A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano, certa che l’ex Miss Italia stesse frequentando da qualche mese un ragazzo di nome Giovanni. Secondo l’esperta di gossip, i due sarebbero stati visti insieme più volte a Napoli, tra passeggiate in città e aperitivi in bar del centro.

Il rumor, alimentato dalle voci sui social e dalle foto circolate, ha fatto rapidamente il giro del web, mandando in fibrillazione le fan di Zeudi — le cosiddette

Zeudiners” — che si sono chieste se davvero la loro beniamina avesse voltato pagina con una nuova relazione. Ma la notizia ha resistito poco più di 48 ore. A spegnere il chiacchiericcio ci ha pensato proprio Giovanni, il presunto fidanzato, che attraverso unastoria su Instagram ha voluto chiarire ogni dubbio:

“Mi state scrivendo in tantissimi, per cui voglio mettere in chiaro che io e Zeudi siamo solo amici e lo siamo diventati da poco, tramite Enzo, un amico che abbiamo in comune.”

La conferma è arrivata anche dalla diretta interessata, che ha voluto mettere un punto definitivo alla questione, rivelando anche qualche dettaglio in più:

“Giovanni è un mio carissimo amico e non abbiamo assolutamente una storia. Se ci siamo visti è solo perché dovevo tatuarlo. È amico di Enzo, ci siamo visti cinque o sei volte in tutto, di cui due per il tatuaggio. Anche meno, in realtà. A breve partiranno delle diffide, ma non faccio nomi, non voglio dare pubblicità gratuita."

Una smentita decisa, che punta a chiudere il cerchio su un gossip nato e cresciuto senza fondamenta. Zeudi, ancora una volta, si mostra lucida e determinata nel proteggere la propria vita privata. Tra i detrattori della Miss, invece, c'è ancora molto scetticismo e tanti dubbi. In molti sono infatti convinti che l'ex gieffina non abbia una sessualità fluida e che nel reality abbia finto un interesse nei confronti di Helena, studiandosi tutto a tavolino, perfettamente consapevole che l'ipotetica storia con la modella brasiliana avrebbe creato un notevole coinvolgimento da pare del pubblico. Il legame con la Prestes inizialmente c'è stato ma succesivamente Helena ha preso le distanze da Zeudi accusandola di essere falsa e bugiarda.

