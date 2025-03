Grande Fratello, Zeudi Di Palma si lascia andare ad un commento inaspettato su Tommaso Franchi

News VIP

Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli riflettono sulla coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, ecco le loro considerazioni nella casa del Grande Fratello.

Manca sempre meno alla grane Finale del Grande Fratello, fissata per il 31 marzo 2025, e i concorrenti del reality show di Canale 5 non si stanno di certo risparmiando tra scontri e recriminazioni, lotte interne e gelosie, che hanno portato a diverse spaccature. Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli riflettono sulla relazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, e la finalista si lascia andare ad un commento inaspettato. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, frizioni in casa: la Fiale agita i concorrenti?

Tra pochi giorni il Grande Fratello finirà con la Finale, fissata per il 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, ma sembra che arrivati al termine della loro avventura nella casa più spiata d’Italia, i gieffini siano ancora più irritabili del solito. Nelle ultime settimane si sono creati diversi scontri, in particolare alcune inquiline si sono scagliate contro Chiara Cainelli accusandola di avere un comportamento poco rispettoso con i ragazzi fidanzati del programma. Lorenzo Spolverato è ai ferri corti con Mariavittoria Minghetti, che accusa di non prendersi le responsabilità delle sue parole soprattutto nei confronti di Chiara, della quale sospetta sia gelosa.

Poi lo scontro tra Shaila Gatta e Stefania Orlando, che ha fatto indispettire anche il presentatore Alfonso Signorini il quale ha chiesto alle concorrenti un comportamento più corretto e un uso delle parole più pertinente. Insomma, tutti sono contro tutti e sembra che l’ansia di aggiudicarsi la finale abbia contagiato pesantemente gli animi, compreso quello di chi è già stato eletto finalista come nel caso di Lorenzo. Ragionando sulle dinamiche che si sono create, Zeudi Di Palma e Chiara parlano della coppia formata da Mariavittoria e Tommaso Franchi.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma sorprende su Tommaso Franchi

Dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, Zeudi Di Palma si è schierata dalla parte di Chiara Cainelli, non gradendo l’accanimento contro la gieffina che è stata accusata di essere sempre alla ricerca di attenzioni maschili, pur sapendo che così mette in crisi alcune coppie come quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I due innamorati sono decisamente molto gelosi l’uno dell’altra ma questa dinamica, secondo Zeudi, avrebbe fatto sì che il giovane idraulico toscano non riuscisse a farsi conoscere completamente da alcuni inquilini del Grande Fratello, lei compresa.

“A me piace tanto Tommaso ma non so inquadrarlo. Quando sto con loro, ho paura che Tommaso sia geloso di me per Mariavittoria, e al contrario che Mariavittoria sia gelosa di me per Tommaso. Non mi sono mai avvicinata a loro perché mi sono sempre sentita di troppo, e quindi ho fatto molti passi indietro. Tommaso è una persona molto fedele e quindi ha evitato di parlare con me”.

Insomma, secondo Zeudi la gelosia di entrambi avrebbe portato ad escluderla dal conoscere meglio Tommaso, che lei reputa un ragazzo simpatico e interessante. Chiara ha commentato immediatamente, dichiarando che vorrebbe vedere tutte le coppie divise negli ultimi giorni, così che i veri caratteri delle persone possano emergere senza barriere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .