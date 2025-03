Grande Fratello, Zeudi Di Palma si giustifica: "Non ho sputato addosso a Helena, era uno solo schizzo d'acqua"

News VIP

Zeudi ha ammesso di aver involontariamente bagnato Helena che ieri è andata su tutte le furie per il gesto dell'ex Miss Italia.

La notte scorsa, nella Casa del Grande Fratello, c'è stata una violenta lite tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma.Le due concorrenti si sono trovate faccia a faccia in un acceso confronto che ha scosso l’intera Casa, con toni sempre più infuocati e accuse reciproche. Urla, accuse e parole pesanti hanno animato il confronto, mentre gli altri inquilini cercavano invano di placare la discussione. Secondo alcuni presenti, tutto sarebbe nato da una battuta di troppo che avrebbe fatto infuriare Zeudi, scatenando la reazione di Helena, che non ha esitato a rispondere a tono. La modella brasiliana ha poi accusa la Di Palma di averle sputato addosso ma la giovane campana ha negato di aver compiuto questo gesto.

Grande Fratello, la versione di Zeudi Di Palma sullo spunto a Helena Prestes

Ieri, Zeudi, Chiara e Shaila sono tornate a parlare della vicenda, spiegando cosa sia realmente successo. Chiara, parlando con Shaila, ha confessato di sentirsi in parte in colpa per l'accaduto della notte precedente, ammettendo che Zeudi avrebbe potuto evitare di schizzare l’acqua alla modella brasiliana.

Shaila ha subito cercato di ridimensionare la questione, spiegando che la situazione è stata esagerata e che anche loro, come Helena, sono sotto pressione:

"Io vi dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione. La cosa degli schizzi d’acqua è stata di cattivo gusto ed è anche un gesto brutto proprio da vedere. Però non è che deve fare mea culpa. Siamo anche esauriti, come viene giustificata lei che è esaurita, lo siamo anche noi. Una contro tre o tre contro una non cambia nulla“.

Successivamente, però, Zeudi ha fornito una versione leggermente diversa dell’accaduto, negando categoricamente di aver sputato intenzionalmente su Helena :

"Amo, ma quale sputi in faccia? Zero! Stavamo parlando io e Chiara, io mi stavo lavando i denti, a un certo punto le faccio capire che mi dovevo avvicinare al lavandino per buttare l’acqua che avevo in bocca. Io semplicemente ho gettato fuori il dentifricio con l’acqua che avevo in bocca, come tutti gli esseri umani, e poi ho scosso lo spazzolino.

Secondo Zeudi, la reazione di Helena sarebbe stata esagerata, tanto da accusarla di averle sputato in faccia di proposito:

"Helena a quel punto si è girata arrabbiata verso di me e mi ha detto ‘ma come ti permetti, cosa fai, mi sputi in faccia?!’. Amo, per uno schizzetto! Io non credo nemmeno gli sia arrivato uno schizzo. Ma anche se fosse successo mica l’ho fatto apposta. Magari le è arrivato un suo schizzo, visto che anche lei si stava lavando i denti in quel momento. Ma sta bene con la testa questa ragazza? Da uno schizzo a quello che ha detto lei c’è una bella differenza. Sono due cose molto diverse. Io per uscire da quella situazione ho detto ‘sarò un cammello’, non mi è venuto di dire lama”."

Un episodio che continua a far discutere dentro e fuori dalla casa. Come reagirà Helena a queste dichiarazioni?

