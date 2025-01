Grande Fratello, Zeudi Di Palma parla di Helena Prestes: "Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro"

News VIP

L'ex Miss Italia, parlando con Emanuele Fiori, ha ribadito l'importanza che ha avuto per lei, Helena Prestes, eliminata nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello.

L'assenza di Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello è ancora molto significativa non solo per i telespettatori del reality ma anche per gli stessi inquilini. Tra loro, senza dubbio, c'è Zeudi Di Palma che con la modella brasiliana aveva instaurato un legame intenso, tanto che si pensava potesse nascaere una storia d'amore tra le due concorrenti.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma: "Mi piaceva Helena, ma ho messo un freno per non soffrire"

Ieri sera, l'ex Miss Italia si è appartata in piscina con Emanuele Fiori e, dopo qualche chiacchiera di circostanza, ha iniziato a discutere della modella brasiliana. Zeudi ha espresso la sua opinione, affermando che Helena fosse una concorrente più forte rispetto a Shaila Gatta, ma che l’eliminazione al televoto sia stata influenzata dagli episodi recenti, come il “bollitore volante” e i conflitti con Jessica e Ilaria Galassi. Ha inoltre ammesso di nutrire un interesse personale per Helena, spiegando però di essersi trattenuta per paura di soffrire e perché non è sicura delle preferenze della sua ex coinquilina.

Zeudi ha ammesso che si sarebbe lasciata andare con la modella brasiliana, ma non era sicura che lei provasse lo stesso sentimento. Ecco le parole della 23enne campana, come riportato da Biccy:

“A mio parere, Helena era più forte di Shaila, ma alla fine è uscita lei. Probabilmente non sarebbe stata eliminata se non ci fossero stati quegli episodi... Mi è dispiaciuto moltissimo non poterla vivere meglio all'interno della casa. Speravo fino all'ultimo che rimanesse. La cosa positiva è che ho avuto la possibilità di salutarla come si deve. Quel giorno l’ho vissuta davvero come persona, è stata una sensazione speciale. Quando qualcuno a cui sei legato esce improvvisamente, è come vivere un lutto: ti senti come se ti fosse passato un treno addosso. Dopo quella puntata, non mi sono sentita bene. Lei era una persona di cui mi fidavo, che sentivo vicina, ed è stato un duro colpo perderla così".

“Tra noi c’era un rapporto unico. Mi piaceva, ma ho sempre cercato di tenere sotto controllo i miei sentimenti per evitare di ferirmi. Mi sentivo combattuta, anche perché mi dicevano di aspettare i suoi tempi e provare a capire meglio. Però, dentro di me, avevo il timore che a lei non piacessero le donne, e questa incertezza mi frenava. Pensavo: ‘Così mi faccio del male’. Per questo mi hai vista piangere sulle scale quel giorno. Non c’è stato abbastanza tempo per chiarire, ma durante la sua uscita le ho detto: ‘Sai che ti dico? A me piaci tu, tu sei interessata a Javi, e a Javi non piacciamo né io né tu’. Era una battuta, ma mi piaceva stuzzicarla su questa cosa. E ieri sera, com’era bella? Non riuscivo a smettere di guardarla".

Zeudi ha poi concluso ricordando quanto le emozioni provate fossero intense e autentiche, anche se il tempo per approfondire il rapporto è stato troppo breve.

Nel mentre, sopra la Casa del Grande Fratello, ieri sono arrivati messaggi per supportare l'amicizia tra Helena e Javier. Il messaggio, chiaro e romantico, recitava: "POR UN BESO DE LA FLACA ❤️ #HELEVIER".

Già in giardino, Javier ha subito notato il messaggio aereo. Alzando lo sguardo, ha commentato con un sorriso: “Che bella questa frase,” lasciando trasparire la sua gratitudine verso i fan per l'iniziativa. Il pallavolista, visibilmente colpito, ha approfittato del momento per ripensare a Helena e ai tanti ricordi condivisi, soprattutto a quei momenti in cui amava chiamarla affettuosamente "flaca". Con un velo di nostalgia, si è lasciato andare a un dolce pensiero: “Ciao Helena,” dedicandole un saluto sentito, quasi come se sperasse che il suo messaggio le arrivasse in qualche modo.

