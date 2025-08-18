Grande Fratello, Zeudi Di Palma parla di amore e orientamento: "Più attratta dalle donne, ma mai dire mai"

News VIP

L'ex Miss Italia, Zeudi Di Palma, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, in una diretta TikTok ha fatto chiarezza sul suo orientamento sessuale per la prima volta dopo la fine del reality di Canale 5.

Protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, la giovane campana Zeudi DI Palma, ha conquistato il cuore e il sostegno di tanti fan durante la sua avventura nel reality show di Mediaset e oggi sembra molto concentrata sulla sua carriera mantenendo un costante contatto con i suoi numerosi sostenitori.

Grande Fratello, Zeudi di Palma: "Io sono più proiettata sulle donne, l'ho sempre detto"

Nel corso di una live su TikTok, Zeudi Di Palma ha aperto il cuore ai fan, parlando della sua vita sentimentale e dei suoi gusti in amore. L’ex gieffina ha chiarito con sincerità di sentirsi più attratta dalle donne, senza però escludere la possibilità di una relazione con un uomo:

“Se cerco un fidanzato o una fidanzata al momento? Ragazzi in verità io cerco una persona risolta, poi tendenzialmente io sono proiettata sulle donne e l’ho sempre detto, ma perché io mi sono innamorata di una donna e mai di un uomo. Quindi mi viene da dire questo. Però mai dire mai io non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita, però la verità è che io sono proiettata alla ricerca di una donna. Poi vedremo cos accadrà, ma io ho provato dei sentimenti solo per una ragazza“.

Zeudi ha poi colto l’occasione per smentire le voci di un presunto fidanzamento con il suo amico Nicola. Tra i due c’è solo un legame di amicizia e una passione condivisa per i tatuaggi:

“Nicola è mio amico, condividiamo la passione dei tatuaggi e tra l’altro sta qua in vacanza con me, magari questo è un altro mio fidanzato che hanno detto sui social, ma sappiate che è mio amico, parliamo sempre di tatuaggi e ci rilassiamo insieme a tutti gli altri. Purtroppo non è il mio fidanzato, anzi se mi potete cercare una fidanzata è meglio. Ripeto che lui è un amico e non c’è niente di più, ma se volete cercarmi una compagna“.

Durante la diretta, Zeudi ha anche rivelato di essere single da circa tre anni e di prediligere incontri reali piuttosto che conoscenze virtuali:

“Io sono single da quasi tre anni, infatti inizierò a fare le live ‘cercasi una ragazza’. Però scherzi a parte, io non rispondo alle persone che mi corteggiano sui social. Io non vorrei conoscere la persona per me sui social, ma vorrei che tutto accadesse dal vivo. Poi mai dire mai nella vita“.

