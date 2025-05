Grande Fratello, Zeudi Di Palma inizia a fare la tatuatrice per 300 euro a disegno, è polemica

News VIP

A L’Angolo Malala, programma web di Pamela Petrarolo, si è parlato dei costi dei tatuaggi di Zeudi Di Palma che hanno sollevato dubbi e perplessità agli esperti del settore.

Dopo aver conquistato il pubblico come finalista al Grande Fratello, Zeudi Di Palma è pronta a mettersi alla prova in una nuova avventura, questa volta nel mondo dell’arte e dell’inchiostro. Il suo sogno di diventare tatuatrice è finalmente realtà: grazie al supporto dei fan, che le hanno regalato la sua prima macchinetta per tatuaggi, Zeudi ha dato il via a una collaborazione speciale con lo studio Old River Ink.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma e i suoi tatuaggi a 300 euro: è polemica, la vicenda affrontata da Pamela Petrarolo

Zeudi sarà disponibile nei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio, in cui accoglierà nel noto studio i fan più appassionati per imprimere sulla loro pelle un ricordo indelebile. I tatuaggi, per questa occasione speciale, avranno formato, prezzo e design predefiniti: non sarà possibile apportare modifiche, ma si potrà scegliere tra una selezione proposta dalla Miss campana. Il tatuaggio avrà: un formato fisso di 3×3 cm per i disegni, oppure una scritta lunga 6 cm,e un prezzo totale di 300 euro. i tre giorni disponibili sono già sold-out. L'iniziativa di Zeudi ha sollevato non poche polemiche relative, soprattutto, al costo singolo del tatuaggio. Non è la prima volta che l'ex gieffina viene criticata relativamente a ciò che il suo agguerrito fandom è disposto a fare per lei e anche questa volta Zeudi è finita al centro delle critiche. Più di un professionista del settore ha affermato infatti che il costo è eccessivo per le dimensioni del tatuaggio e i disegni proposti non siano nemmeno originali.

A L'Angolo Malala, podcast irriverente di Pamela Petrarolo, è stata contattata una nota tatuatrice di Roma, la quale ha espresso in maniera molto diretta il suo punto di vista.

Pamela le ha rivolto una domanda molto diretta:

"Un tatuaggio con questo stile e con queste dimensioni, con questa unicità o non unicità, quanto verrebbe a costare da te?"

La risposta non ha lasciato spazio a fraintendimenti:

"Un fine line piccolino, di 3 centimetri, siamo su una cinquantina di euro. Io non lo farei pagare 300 euro, perché onestamente è un po’ tantino. Cosa intendo per fine line? Un’unica linea. Un orsetto così, fatto realistico, costerebbe di più perché ci vuole più tempo per l’esecuzione. In queste dimensioni si può fare anche un tatuaggio dettagliatissimo. Una moneta iper realistica, anche se sono 3 centimetri, però magari ci vogliono 3 ore di lavoro. Quindi si può arrivare intorno ai 250 euro. Un fine line è un’unica linea, è molto semplice come tatuaggio, in una mezz’ora si fa."

Non sono mancati commenti sulla possibile reazione dei fan di Zeudi Di Palma. A chi le ha chiesto se la telefonata alla tatuatrice potesse causarle problemi, Pamela Petrarolo ha risposto con serenità:

"Non bisogna aver paura di raccontare semplicemente un fatto pubblico e reso noto già da tutti i giornali più importanti d’Italia e da molti influencer e tatuatori che hanno espresso già il loro dissenso. I pazzi facessero come vogliono, io sono tranquillissima."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .