Grande Fratello, Zeudi Di Palma fiera del suo fandom: "Hanno fatto tanto bene, sono orgogliosa di loro"

Zeudi Di Palma, tra i volti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha scelto di intervenire in merito alle recenti controversie che hanno coinvolto il suo vivace gruppo di fan, accusato di aver preso di mira alcuni ex concorrenti del reality.

Grande Fratello, Zeudi di Palma difende il suo fandom spesso al centro di polemiche

Ieri sera, Zeudi, è stata protagonista di una diretta TikTok seguita da oltre 20 mila persone. Un momento di dialogo diretto con i fan, durante il quale l’ex gieffina ha risposto indirettamente alle recenti accuse mosse da Pamela Petrarolo, che sui social ha denunciato di essere bersaglio di insulti e minacce da parte di alcuni membri del fandom di Zeudi. La Petrarolo, tramite le sue storie Instagram, ha espresso disappunto per il silenzio mantenuto da Zeudi di fronte a tali episodi, domandandosi perché non prendesse le distanze dal comportamento tossico di alcuni fan. La risposta della giovane campana, però, è arrivata chiara e diretta in live:

“Sono contentissima del mio fandom, ragazze. Hanno fatto tantissime donazioni, anche per Gaza e altre cause delicate. Mia mamma domani incontrerà alcune mie fan a Scampia proprio perché hanno fatto una donazione. Hanno fatto davvero tante belle cose e sono molto fiera di loro. Se ne dicono tante sul mio fandom, ma spesso è solo per screditare. La maggior parte delle persone che mi seguono è molto tranquilla. Anzi, credo che solo il mio fandom abbia fatto certi gesti concreti, e io gliene sono grata. Chi parla vede solo il marcio.”

A rincarare la dose, è intervenuta anche Mariarosaria Marino, madre di Zeudi, che ha voluto difendere pubblicamente la figlia e rispondere direttamente a Pamela:

“Dietro ogni profilo, anche fake, c’è sempre una persona reale, e questa è l’unica responsabile. Le autorità competenti esistono: bisogna denunciare, non fare teatrini sui social. Anch’io ho ricevuto calunnie e minacce di morte, e ho agito in silenzio. Il GF è finito: lasciateci in pace. Ogni giorno leggiamo commenti d’odio rivolti a mia figlia e alla nostra famiglia. E la cosa triste è che dietro a questi profili ci sono spesso donne mature. Mia figlia ha dovuto mettere il profilo privato perché le stavano comprando follower per screditarla, lasciando messaggi terribili. Capisco cosa si prova, ma ripeto: denunciate. E se il fine è solo fare hype per il tuo programmino, allora è un’altra storia.”

Grande Fratello, Pamela Petrarolo accusa Zeudi di non intervenire sul suo fandon "tossico e fuori controllo"

Qualche giorno fa, Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai e recente concorrente del Grande Fratello, ha denunciato pubblicamente tramite Instagram di essere vittima di un’ondata di odio, insulti e minacce rivolti a lei e alla sua famiglia. Secondo quanto dichiarato, i messaggi provengono da alcuni membri del fandom di Zeudi Di Palma. Pamela ha mostrato alcuni dei messaggi ricevuti, definendo il fandom di Zeudi “tossico e fuori controllo”, e lamentando il silenzio della diretta interessata, che a suo dire non avrebbe mai preso le distanze da questi comportamenti. La showgirl ha sottolineato che gli attacchi non sono un caso isolato, ma un fenomeno organizzato e ripetuto: sono infatti oltre 600 i messaggi offensivi ricevuti, che ha intenzione di pubblicare integralmente, senza oscurare i nomi degli autori. Pamela ha annunciato che affronterà l’argomento nella sua rubrica social #angolomalala e ha fatto sapere che lei — e non solo — intraprenderà azioni legali. L'accusa diretta a Zeudi riguarda il suo silenzio, che Pamela ha ritenuto e ritiene complice e significativo.

