Grande Fratello, Zeudi Di Palma decide di allontanarsi da Javier e Helena: "Non c'entrano nulla con me"

L'ex Miss Italia si tira fuori dal triangolo che da giorni sta tenendo tutti in sospeso dentro e fuori della Casa del Grande Fratello.

I colpi di scena nella Casa del Grande Fratello non si fermano mai. Dopo l’inaspettato avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez, c’era grande attesa per capire come avrebbe reagito Zeudi Di Palma, che negli ultimi giorni era apparsa sempre più coinvolta nel rapporto con l’argentino. La risposta è arrivata chiara e diretta: l’ex Miss Italia ha deciso di fare un passo indietro e allontanarsi da entrambi.

Grande Fratello: Zeudi Di Palma si tira fuori dal triangolo con Javier e Helena

Confidandosi con Maria Vittoria Minghetti, Zeudi ha espresso la sua amarezza e il desiderio di allontanarsi da una situazione che, a suo dire, non rispecchia i suoi valori:

"Se tu (Javier) vuoi fare così, fai così. Io mi faccio il mio percorso, lui si fa il suo e lei si fa il suo. Se per te questo vale di più, io faccio un passo indietro e ciaone. Io non mi cedo più a questo punto. Se tu fai così con lei, io non mi cedo a te e non lo farò mai. Perché i miei valori sono altri, i miei principi sono altri e va bene così".

Un discorso che non lascia spazio a dubbi: Zeudi non vuole più essere coinvolta in quello che è stato percepito da molti come un triangolo amoroso. L’ex Miss Italia ha sottolineato di aver cercato sempre di comportarsi con rispetto, sia nei confronti di Javier che di Helena, ma ora sente di doversi mettere al primo posto.

"Io voglio stare bene con me stessa. Sono due persone che stimo, alle quali voglio bene, ma che non c’entrano nulla con me. Se loro vorranno un abbraccio io glielo darò, un bacio io glielo darò… ma sulla guancia. A Javier un bacio avrei potuto darlo tranquillamente prima, ma non l’ho fatto, per rispettare lui, per rispettare lei e, soprattutto, per rispettare me stessa".

MariaVittoria, ascoltandola, le ha dato un consiglio molto chiaro:

"Cerca di stare il più lontano possibile dalle cose non chiare".

Se inizialmente molti spettatori avevano visto in Zeudi un tentativo di conquistare Javier, ora la sua decisione di tirarsi fuori da ogni dinamica amorosa sembra essere stata accolta con rispetto da molti telespettatori, che l’hanno elogiata per la sua maturità. Nonostante le dichiarazioni dell’ex Miss Italia, però, sui social c’è chi ipotizza che la sua sia una resa dettata dalla delusione. Alcuni pensano che non si aspettasse un cambio così repentino da parte di Javier, soprattutto dopo le incomprensioni che lui e Helena avevano avuto fino a pochi giorni fa.

Intanto, il legame tra Javier e Helena sembra farsi sempre più intenso. Dopo il loro momento di confidenze e dichiarazioni sotto le stelle, la coppia sembra aver trovato un equilibrio che prima mancava. Zeudi, dal canto suo, ha deciso di voltare pagina e concentrarsi sul proprio percorso, lasciando spazio a un’eventuale nascita della coppia senza più intromissioni.

I tre protagonisti del triangolo della Casa, Helena- Javier- Zeudi, cambiano di continuo prospettiva e obiettivi. E' certo che ci sia poca chiarezza e poca coerenza in tutti e tre i protagonisti di questa dinamica che continua a tenere alto l'interesse e scombinare i piani del reality.

