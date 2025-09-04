Grande Fratello, Zeudi Di Palma confessa come deve essere la sua donna ideale: "Risolta, ambiziosa e più piccola di me"

News VIP

L'ex Miss Italia Zeudi Di Palma, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, si è sbilanciata parlando di che tipo di persona vorrebbe al suo fianco.

Zeudi Di Palma non ha mai avuto paura di mostrarsi per quella che è, diretta, spontanea e senza filtri. L’ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello, amatissima sui social, ha scelto ancora una volta di raccontarsi apertamente durante una lunga diretta su TikTok, rispondendo alle curiosità dei follower e svelando nel dettaglio come dovrebbe essere la sua donna ideale.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma e la donna ideale: “Mentalmente stabile e con energia pazzesca”

Bisessuale dichiarata, la ventitreenne napoletana non ha usato mezzi termini: “Prototipo donna? Risolta. Mentalmente stabile. Senza troppi traumi passati e con una positività e un’energia pazzesca”, ha detto, sottolineando quanto per lei la stabilità emotiva venga prima di tutto.

Per Zeudi, infatti, non basta la bellezza. “Che io quando mi sveglio dico ‘ok, inizio già una bellissima giornata’. E poi ambiziosa, realizzata – almeno in parte – dato che mi piacciono le donne più piccole di me. Ma che sappia cosa vuole fare nella vita”. Un identikit preciso che lascia poco spazio ai dubbi: la sua compagna ideale deve avere i piedi ben piantati per terra e una grande voglia di vivere.

E se l’occhio, inevitabilmente, vuole la sua parte, anche qui Zeudi non ha fatto giri di parole: “Esteticamente il bello piace e a me piace il bello. Ma se non si trova così non fa niente, a me basta che sia risolta”.

L’ex gieffina, che in passato ha avuto una forte intesa con Helena Prestes, oggi sembra però meno interessata a nuove storie. “Un mese fa cercavo, ora mi è passata la voglia e non cerco più nessuno”, ha confessato, aggiungendo che in questo momento preferisce concentrarsi su se stessa.

Solo poche settimane fa, a inizio luglio, si parlava di una possibile liason con un ragazzo napoletano, ma Zeudi ha scelto di non alimentare gossip e restare sul vago. Zeudi ha affrontando il tema della sua vita sentimentale e dei suoi gusti in amore. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato con schiettezza di sentirsi più attratta dalle donne, precisando però di non voler chiudere alcuna porta per il futuro.

“Tendenzialmente io sono proiettata sulle donne e l’ho sempre detto, ma perché io mi sono innamorata di una donna e mai di un uomo”, ha dichiarato, sottolineando come le sue esperienze passate abbiano segnato le sue preferenze.

Pur ribadendo che finora i suoi sentimenti più autentici sono stati rivolti a una donna, Zeudi ha voluto chiarire che non esclude affatto la possibilità di un legame con un uomo: “Mai dire mai, io non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita, però la verità è che io sono proiettata alla ricerca di una donna. Poi vedremo cosa accadrà”. Il suo futuro? Ancora tutto da scrivere. E i fan si chiedono già: quando tornerà in televisione? Lei, sorridendo, sembra lasciare aperta ogni possibilità. “Chi vivrà vedrà”.

