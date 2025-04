Grande Fratello, Zeudi Di Palma chiede al suo fandom di moderarsi: è la prima a farlo tra gli ex gieffini

News VIP

L'appello di Zeudi di Palma, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello.

La giovane campana, ex Miss Italia, Zeudi di Palma, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, in una diretta Titktok di ieri sera, ha fatto appello al suo agguerritissimo e numeroso fandom, invitando tutti a moderarsi e abbassare i toni.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma parla del suo fandom che spesso ha fatto storcere il naso per i toni aggressivi

Zeudi ha deciso finalmente di parlare direttamente al suo seguito, chiedendo ai suoi sostenitori adottare un atteggiamento di indifferenza nei confronti dei chiacchiericci online. Durante una diretta su TikTok, l’ex gieffina ha riconosciuto che, come in ogni fandom, esiste una componente tossica, ma quest’anno – ha spiegato – il suo pubblico si è distinto per eccessi come minacce, offese e campagne di segnalazione ai danni di chi osava criticarla. L'ec giefina ha quindi chiesto a tutti di “moderarsi quando ci sono situazioni delicate” e di “non giudicare terzi… evitare di commentare”. Zeudi ha quindi aggiunto:

Vi chiedo indifferenza e di non giudicare terzi... Evitate di commentare. Vi chiedo soltanto questo poi per il resto siete perfette, vi adoro. Però cerchiamo di praticare l'indifferenza e non dare spazio per farci criticare inutilmente. Anche perché voi siete il mio specchio e quando criticano voi di conseguenza lo fanno su di me. Quindi, se siete mie fan, ricordate questo”.

Proprio l’ostilità di parte del suo fandom è stata indicata come possibile motivo per cui, degli ex concorrenti del Grande Fratello, soltanto Helena Prestes e Javier Martinez sono stati invitati da Silvia Toffanin a Verissimo – a dispetto di attese che vedevano tornare in studio anche vincitrici e protagonisti come Jessica Morlacchi. Su MowMag la giornalista Grazia Sambruna ha puntato il dito contro “tale combriccola” di fan:

“Stiamo parlando di decine di migliaia di utenti che stanno affossando la propria amata senza rendersene conto… nessun programma vuole legarsi a minacce di morte, ritorsioni, insulti e bestemmie. Ogni volta che si menziona Zeudi, scatta uno sciame online”.

Secondo Sambruna, anche Silvia Toffanin avrebbe evitato di invitare Zeudi proprio per timore di subire “rogne” in diretta, senza che ciò dipendesse dalla cantante, bensì dalla condotta del suo pubblico:

Vi immaginate quanto piacerebbe a Silvia Toffanin prendersi della fallita a nastro per settimane, h 24, sotto a un post social in cui fa qualche domanda alla gieffina nel salotto di Verissimo? Ecco, nessuno vuole rogne e quando si tratta di Miss Di Palma arrivano sempre. Non certo per colpa sua, ma di chi la segue e non sa stare al mondo – almeno, in quello online"

Infine, Sambruna rivela che mentre Zeudi potrebbe essere già in lizza per un posto a Tale e Quale Show, nessun salotto televisivo ha finora “rischiato” di ospitarla, a differenza dei tanti ex gieffini (non tutti nemmeno finalisti) regolarmente intervistati.

