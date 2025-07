Grande Fratello, Zeudi Di Palma avvistata con un ragazzo a Napoli: le sue fan potrebbero prenderla molto male

News VIP

La giovane campana, Zeudi i Di Palma tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stata paparazzata a Napoli, a Miranapoli, in compagnia di un ragazzo: l'avvistamento ha creato scompiglio nel suo fandom

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha conquistato un seguito sempre più ampio, soprattutto all’interno della comunità LGBTQ+, che la sostiene e l’ammira profondamente perla sua personalità e il suo modo libero e autentico di comunicare.

Zeudi di Palma avvistata con un ragazzo che poi interviene sui social: "E' solo un'amica"

Proprio per questo motivo, ogni dettaglio della sua vita privata viene seguito con grande attenzione. E se da un lato la sua popolarità è in continua ascesa, dall’altro esporsi pubblicamente in una relazione sentimentale – soprattutto con un uomo – potrebbe attirarle critiche e incomprensioni da parte di parte del suo stesso pubblico. Una pressione che, forse, spiegherebbe anche la sua scelta di vivere eventuali legami con discrezione.

Nelle ultime ore, il suo nome è tornato a far discutere: Zeudi è stata paparazzata a Napoli, a Miranapoli, in compagnia di un ragazzo durante una serata romantica, tra sguardi complici e conversazioni private. A far circolare la notizia sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano, che hanno condiviso alcune segnalazioni inviate dai fan tramite le loro Instagram stories.

Secondo quanto riportato da Deianira, la frequentazione andrebbe avanti già da diversi mesi:

“Ormai si frequentano da mesi, con tanto di prove. Su X stanno girando foto-video-momenti di loro insieme. Una storia nascosta ma che adesso è stata scoperta”.

E con tono ironico ha aggiunto:

“Se voi sapete che lei sta con un ragazzo e non con una ragazza, vi mettete subito a fare le pazze. Quindi, giustamente, lei furbettina deve tenervelo nascosto”.

La notizia ha generato scalpore sui social, dove in molti avevano immaginato scenari sentimentali diversi per l’ex Miss Italia. Ma la realtà sembra smentire le fantasie del web: Zeudi potrebbe essere impegnata sentimentalmente e avrebbe scelto – almeno fino a oggi – di proteggere quella relazione dagli occhi del pubblico.

Chi è il misterioso ragazzo? Secondo le ultime voci si tratterebbe di Giovanni D’Amuro, giovane napoletano che, contattato dopo le numerose segnalazioni, ha dichiarato:

“Io e Zeudi siamo solo amici e lo siamo diventati da poco”.

Dichiarazione che, tuttavia, non ha placato i sospetti degli utenti più attenti. Che sia una storia d’amore appena sbocciata o solo una nuova amicizia, una cosa è certa: qualsiasi evoluzione sentimentale Zeudi voglia vivere, dovrà farlo sotto la lente di ingrandimento di un pubblico affezionato… ma anche molto esigente.

