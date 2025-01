Grande Fratello, Zeudi delusa da Helena: "Ha scelto di dormire con Javier"

News VIP

Al Grande Fratello, il rapporto tra l'ex Miss Italia e la modella brasiliana ormai vacilla.

La tensione nella casa del Grande Fratello continua a crescere, questa volta coinvolgendo il rapporto di amicizia tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Dopo l’ultimo episodio legato al cosiddetto "Bollitore Gate", il legame tra le due si è incrinato, lasciando spazio a dubbi e incomprensioni.

Grande Fratello, Zeudi delusa da Helena

Zeudi e Helena erano molto unite, ma tutto è cambiato quando la modella brasiliana ha visto Zeudi parlare di lei con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Questo gesto, insieme alla decisione di Helena di confidarsi con Javier Martinez invece che con lei, ha portato Zeudi a sentirsi esclusa. Durante una conversazione con Ilaria Galassi, l'ex Miss Italia ha espresso la sua delusione:

"Lei alla fine ha scelto con chi confidarsi. Ieri è andata a dormire con Javier, quindi io non sono stupida. Per me va bene, basta che stia bene e si riprenda, ma deve essere coerente e avere stabilità emotiva. Le persone si accorgono che non parliamo, ma non è successo nulla. Lei in questo momento non vuole avere un rapporto con me. La rispetto, ma almeno che mi parli e mi dica il motivo. Se la infastidisco, sono problemi suoi".

Dopo giorni di silenzio e tensione, Zeudi ha deciso di affrontare Helena per sapere la sua versione dei fatti riguardo alla lite con Jessica Morlacchi, visto che non era presente al momento dell’episodio. Tuttavia, l’approccio diretto di Zeudi non è stato ben accolto dalla modella brasiliana, che ha preferito rimandare la conversazione:

"Mi sembrava brutto che tu mi guardassi ridere e parlare con loro quando tu ci hai litigato. Magari pensi: 'Perché, se è mia amica, ha sentito la versione dei fatti degli altri ma non la mia?' E hai ragione, perché ti voglio bene. Per questo sono venuta a chiedertela".

La Prestes ha quindi replicato:

Helena: "Ti ho già detto che puoi stare con chi vuoi, ma se davvero vuoi sapere cosa è successo non puoi arrivare così, dicendo che devi chiedermi. Altrimenti sembra che stai con gli altri e non con me. Potevi arrivare con più calma… domani parliamo, quando sono pronta ti racconto tutto".

Questo scambio ha lasciato un’ulteriore frattura tra le due, evidenziando quanto la situazione emotiva di Helena stia influendo sui suoi rapporti nella casa. D’altro canto, Zeudi non ha nascosto il suo desiderio di chiarire, ma si è detta pronta a rispettare i tempi di Helena, pur mantenendo il suo punto di vista sulla necessità di affrontare le cose con maturità.

