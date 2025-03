Grande Fratello, Zeudi contro tutti: scontri con Helena, Giglio, Spolverato e anche con la sua amica Chiara!

News VIP

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, gli equilibri sembrano del tutto capovolti. Zeudi si sta ritrovando gran parte del gruppo contro dopo un percorso pacifico e amichevole con tutti. Nelle ultime ore, l'ex Miss Italia ha avuto uno scontro di fuoco contro Helena Prestes (e questo non è di certo un colpo di scena) ma ha avuto tensioni e battibecchi anche contro Giglio, Lorenzo Spolverato e la sua amica di sempre, Chiara Cainelli.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma contro tutti

Ma cosa sta accadendo nel percorso di Zeudi? E come farà il suo agguerrito fandom a sconfiggere tutti? Le cose sembrano essere precipitate dopo l'ultima puntata del Grande Fratello quando la Miss è stata ripetutamente messa sottto accusa, prima dall'ex gieffino Federico Chimirri che l'ha accusata come Helena di strumentalizzare la sua sfera personale ovvero la bisessualità esternata dalla giovane campana e poi da Spolverato che ha espressamente detto di vederla ormai come una "fenomena" dopo essere stata eletta finalista. Ieri, Zeudi ha avuto un battibecco anche con Giglio che l'ha portata poi a scontrarsi anche con Chiara.

I ragazzi stavano giocando a biliardino e Shaila è stata chiamata in confessionale. Lorenzo ha quindi preso il posto della ballerina e Zeudi, a quel punto, ha smesso di giocare. Questo gesto è stato criticato da Giglio che definito la Di Palma infantile e immatura. I due hanno avuto un botta e risposta acceso e poi Zeudi si infastidita con Chiara perché non ha preso le sue difese. La Miss ha quindi chiesto all'amica di poterla parlare in privato. Le due ragazze sono andate quindi in camera da letto.

"Chiara, non ho voglia di parlarti. Io non voglio parlare più con nessuno qui dentro, non sto scherzando. Non mi hai tutelata, non capisci. Non mi hai tutelata Chiara, ma va benissimo così."

Chiara ha quindi replicato:

Io non ho mai detto che sei una bambina. Non parlare in questo modo, sono venuta qui a parlarti e ascoltarti. Io ho pure detto che mi sentivo a disagio e non sapevo cosa dire…è una cavolata quella che è successo. Ma stai scherzando, è una follia. Ma cosa non ti ho tutelata? Io ho capito il tuo momento, parliamone.

Zeudi ha deciso quindi di andare via senza chiarire la discussione nata con l'amica.

Sfogandosi con Shaila, Chiara è apparsa molto delusa: “Non ho un brutto modo di dire le cose. Non mi lasci parlare e te ne vai, sei maleducata”.

sono con i pop corn in mano pic.twitter.com/qSajBLsnhT — capishi? (@cili_e_gina) March 18, 2025

