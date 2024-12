Grande Fratello, Zeudi confessa ad Helena di aver baciato Alfonso: la reazione sorprendente della modella

News VIP

L'ex Miss Italia ha confessato a Helena Prestes di aver baciato Alfonso D’Apice, con cui aveva già avuto una breve frequentazione prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Ieri, Zeudi Di Palma ha stupito tutti, tornando ad avvicinarsi a Alfonso D'Apice. La 23enne campana, infatti, nonostante sembrasse molto presa da Helena Prestes, dopo una lunga chiacchierata in camera da letto, si è baciata con l'ex fidanzato di Federica Petagna , lasciando tutti i telespettatori sorpresi e incrudili. Tuttavia, secondo quanto ha riferito oggi Zeudi, il bacio tra loro non è stato affatto importante e non ci sarà alcun seguito.

Zeudi confessa il bacio con Alfonso: “Non volevo tenerlo nascosto”

L'ex Miss Italia ha confessato tutto a Helena Prestes che non è sembrata particolarmente turbata dall'accaduto. Nonostante il legame che sembrava nascere con Helena, Zeudi ha spiegato che il bacio con Alfonso è avvenuto in un contesto particolare, quasi per senso di compassione:

"Tu penserai che sono pazza. Mi sono trovata in una situazione strana. Non ridere, perché ora che ti spiego capirai. Non è stato un bel momento. Dopo i regali di Natale delle famiglie, lui mi ha cercata. Abbiamo tanti amici in comune e si è aperto con me, parlandomi della situazione difficile con suo padre. Ci siamo ritrovati a parlare a lungo sul letto e lui mi ha raccontato tanto di sé. Poi, è successo qualcosa che non ho apprezzato del tutto. Non mi piace che momenti di confidenza emotiva si mescolino con l’aspetto fisico, ma è andata così. Lui ha provato a baciarmi e, all’inizio, mi sono scansata. Ma alla fine, mi sono sentita quasi obbligata a farlo, come se fosse un modo per confortarlo."

Zeudi ha continuato spiegando il contesto emotivo:

"Ha avuto una relazione lunga otto anni e ora si ritrova solo, in una casa dove nessuno gli presta attenzione. È normale che cerchi conforto in qualcuno che, almeno esteticamente, gli piace. Ci siamo baciati, ma volevo dirtelo subito. Non volevo nascondertelo. Gli voglio bene, ma con lui non voglio andare oltre."

Molti si aspettavano una reazione di rabbia o gelosia da parte di Helena, ma la modella brasiliana ha risposto con apparente serenità:

"Ma l'hai baciato con la lingua? Davvero?... Va beh, tienimi aggiornata su come andrà con lui."

Zeudi, visibilmente sorpresa dalla reazione di Helena, ha cercato di chiarire che Alfonso non le interessa:

"Ma perché mi dici questo? A me non interessa. Sono indirizzata verso altro, ma sembra che non si capisca."

Nonostante il confronto pacifico, Helena ha raggiunto in cucina con Luca Calvani e la modella si è mostrata giù di morale, lasciando intendere che il bacio con Alfonso l’abbia colpita più di quanto abbia voluto ammettere. Forse Helena ha deciso di non mostrare rabbia o gelosia per non dare soddisfazione, ma il suo atteggiamento ha lasciato dubbi nei fan della coppia “Zelena.”

Ha praticamente detto che l'ha baciato perché le faceva pena AIUTO#zelena pic.twitter.com/xpUz0DsOMp — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 26, 2024

