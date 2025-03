Grande Fratello, Yulia Bruschi: "Ho sentito Shaila tutti i giorni, ama ancora Lorenzo!"

News VIP

L'ex concorrente del Grande Fratello, Yulia Bruschi, ha ripercorso le tappe salienti del suo percorso all'interno del reality, spiegando le ragioni che l'hanno portata a lasciare il reality e affrontando apertamente i gossip sul suo ex compagno. La 26enne italo-cubana ha parlato anche di Giglio che ha finalmente potuto rivedere dopo mesi in cui il parrucchiere romagnolo ha trascorso nella Casa.

Grande Fratello, Yulia Bruschi: "La relazione con Giglio fuori dalla Casa: “Sta andando tutto benissimo”

Yulia Bruschi ha finalmente raccontato la sua verità ai microfoni di Non Succederà Più, il programma radiofonico condotto da Giada De Miceli in onda su Radio Radio.

Con grande sincerità, Yulia ha raccontato come ha vissuto il difficile momento del suo abbandono al reality show:

"Adesso sto benissimo, ma i mesi passati non sono stati semplici - ha dichiarato l'ex gieffina come riportato da Isaechia - Sono sempre stata chiara sulla mia situazione sentimentale: fin dall’inizio ho dichiarato di avere una relazione da cinque mesi, non da anni come è stato detto, perché mi sembrava corretto. Poi, vivendo l’esperienza nella Casa, è stato inevitabile lasciarmi andare ai sentimenti e rendermi conto che qualcosa dentro di me stava cambiando. Già prima c’erano delle cose che non andavano nella mia relazione, e lui lo sapeva."

L'ex gieffina ha poi rivelato il retroscena dietro la sua improvvisa uscita dal programma, spiegando come sia stata costretta a lasciare la Casa a causa di eventi che l’hanno coinvolta dall’esterno:

"Purtroppo questa persona, per ripicca, ha compiuto delle azioni che mi hanno messa in difficoltà. Non è stata una mia decisione lasciare il Grande Fratello, perché tutta la situazione era gestita dalla mia famiglia e dai miei avvocati. Io avrei potuto rimanere, visto che non ho mai ricevuto né un’ingiunzione né una condanna. Tuttavia, mi è stato consigliato di tutelarmi e di affrontare la situazione fuori. Anche la produzione del reality mi ha suggerito di prendere in mano la mia vita e chiarire tutto. A malincuore, ho dovuto ascoltare questo consiglio, fuori ho affrontato momenti davvero difficili."

Dopo la sua uscita, Yulia avrebbe voluto rientrare nella Casa per riprendere il percorso interrotto, ma le cose non sono andate come sperava:

"La mia situazione è stata esposta come se avessi tradito Luca Giglioli, quando in realtà ho sempre cercato di gestire tutto con maturità. La produzione ti guida verso le scelte più giuste, e alla fine è stata presa questa decisione, anche se non di mia spontanea volontà. Quando si è parlato di un possibile ripescaggio, sarei stata la prima a voler rientrare per continuare il mio percorso. Invece, si è detto che ho rifiutato, ma la verità è che non ho avuto nemmeno l’opportunità di farlo. Tutti, anche gli altri concorrenti, sanno che avrei voluto rientrare: era il mio sogno, ci credevo tantissimo e ci tenevo. Sono stata entusiasta fino all’ultimo, ma poi, forse per paura della situazione, hanno preferito non farmi rientrare. Non do colpe a nessuno, ma la realtà è questa"

Uno dei temi più caldi è stato il rapporto con il suo ex compagno e le accuse che lui ha lanciato pubblicamente. Yulia ha voluto chiarire definitivamente la questione:

"Luca sapeva tutto sin dall’inizio. Quando mi è stato detto che dovevo prendere una decisione, avevo capito che si trattava della situazione con Simone, e ho voluto essere trasparente con Giglio [..] Per questo era giusto vedersi e mettere un punto. Purtroppo, il mio ex ha reagito male, dimostrando di non accettare la mia decisione e trasformando il nostro rapporto civile in qualcosa di molto più tossico."

Yulia ha poi svelato come il suo ex abbia utilizzato i social e la stampa per danneggiarla:

"Ha iniziato a diffondere fake news, a fare ripicche. Ha insinuato che io abbia dormito con lui, che sia andata a riprendere le mie cose a casa sua, ma nulla di tutto questo è vero. Quando subentrano gelosia, vendetta e ripicca, il mezzo più facile diventa quello mediatico: social, giornali…. Ha contattato chiunque, non è stato per niente semplice [..] Il punto è che l’amore non è possesso: se ami qualcuno, devi anche saperlo lasciare andare."

Ora che entrambi sono fuori dalla Casa, Yulia e Giglio hanno avuto modo di confrontarsi su tutto quello che è successo. Le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele:

"Abbiamo parlato tantissimo, sia di quello che è accaduto dentro il Grande Fratello che di tutto ciò che è successo fuori. È stato bellissimo rivederci. Lui è tornato dalla sua famiglia, ci sentiamo tutti i giorni e stiamo bene."

Infine, la 26enne italo-cubana ha voluto rassicurare i fan su Lorenzo e Shaila:

"La loro coppia mi piace tantissimo, e voglio molto bene a Shaila. Ci siamo sentite spesso, tutto sta andando bene. È normale che in questi giorni ci sia bisogno di un po’ di assestamento, ma tra loro è tutto a posto. L’amore non si spegne così facilmente. Se poi, una volta fuori, le cose dovessero cambiare, lo scopriranno insieme. Ma per ora tutto procede alla grande."

