Grande Fratello, Yulia Bruschi, fidanzata di Giglio, avvistata in discoteca con un ex tentatore [VIDEO]

La modella cubana, Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello 2024 e fidanzata di Luca Giglioli che ha conosciuto proprio nella Casa, è stata ripresa in un locale in atteggiamenti confidenziali con un ex tentatore di Temptation Island.

Grande Fratello, Yulia, fidanzata di Giglio con un ex tentatore la sera di Capodanno

A rivelarlo Alessandro Rosica che ha riportato la segnalazione di un utente:

“Vorrei fare alcune segnalazioni per quanto riguarda l’ex concorrente del Grande Fratello Julia Bruschi, la quale è stata avvistata presso il locale Ne cere b di Leee (da diverse persone) nella notte di capodanno, avvinghiata ad un ragazzo che non era di certo il suo (Giglio, attuale concorrente). Durante questa serata tra i due ci sono stati diversi avvicinamenti (tra cui baci), Le testimonianze che vi allego lasciano intendere con chiarezza le intenzione dell’ex concorrente. Alla serata erano presenti anche gli ex concorrenti: Federica Petagna, Stefano Tediosi, dei quali allego i video per confermare la veridicità di quanto affermato”.

A quanto pare il ragazzo sarebbe un ex tentatore di Temptation Island presentato a Yulia da Federica Petagna e Stefano Tediosi, anche loro ex gieffini dell'attuale edizione del reality. Il video sta immediatamente infuocando il web ma la Bruschi non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Proprio nel pomeriggio, Giglio, parlando con MariaVittoria, si è lamentato del poco spazio che hanno i concorrenti rispetti ad altri quali Lorenzo e Shaila. Il 24enne originario di Reggio Emilia , è stato contento di rivedere la sua famiglia ma ha fatto presente che era in un momento particolarmente giù di morale dopo l'uscita di Yulia e che forse gli autori hanno deciso di fargli una sorpresa solo per questo. Luca ha rivisto effettivamente una sola volta la modella cubana che rientrata nella Casa per fagli una sorpresa dopo avere lasciato spontaneamente il reality a seguito di una denuncia da parte dell'ex fidanzato.

