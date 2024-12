Grande Fratello, Yulia Bruschi abbandona la Casa dopo la denuncia dell'ex Simone Costa (VIDEO)

News VIP

Durante la diretta del GF di ieri sera, lunedì 9 dicembre, è stato comunicato che Yulia Bruschi abbandonava definitivamente il gioco, a causa della denuncia a suo carico da parte dell'ex fidanzato Simone Costa.

Ieri sera, lunedì 9 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: poco prima della diretta, i social del reality show di Canale 5 hanno rivelato che Yulia Bruschi ha lasciato momentaneamente la Casa. Tuttavia, nel corso della puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha confermato che Yulia ha abbandonato definitivamente il GF.

GF, Yulia Bruschi abbandona la Casa a causa della denuncia a suo carico di Simone Costa

Il conduttore Alfonso Signorini si è collegato con gli inquilini nella Casa e ha deciso di rivelare ai gieffini e al pubblico una notizia che era già iniziata a circolare nelle precedenti settimane. Simone Costa, ex fidanzato di Yulia Bruschi, ha denunciato la gieffina per aggresione: l'episodio è avvenuto poco prima dell'ingresso di Yulia nella Casa.

Simone Costa aveva rilasciato un'intervista a Fanpage.it , nella quale rivelava che poco prima di entrare al Grande Fratello tra lui e la gieffina c'era stato un drammatico episodio:

"Yulia ha iniziato a inveire contro la mia famiglia. [...] Da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere. L’oggetto mi ha colpito sullo zigomo, causandomi una ferita grave. Ho perso molto sangue e sono stato portato d’urgenza al pronto soccorso."

Signorini ha mostrato la notizia riportata su molti quotidiani, lasciando senza parole gli inquilini.

"Questa è la versione di Simone, ma io avrò modo di dire la mia di versione e vedrete che è molto diversa da quella che viene mostrata lì sui giornali"

"Questa è una notizia sconvolgente. Quello che vorrei fare ora, da giornalista" dice"è chiedere a Yulia la sua versione dei fatti, ma dato che è in corso un procedimento legale, non è possibile dibatterne in televisione. Sarà fatto nelle aule giudiziarie". Il conduttore ha rivelato che la famiglia e il legale dihanno chiesto di informare la gieffina di cosa stava succedendo. La diretta interessata ha deciso di non dire nulla di quanto accaduto con, ma poco prima dell'annuncio della sua eliminazione, ha chiesto di dire qualche parola:

Alla luce di questa notizia, Yulia Bruschi, di comune accordo con la produzione di Endemol, Mediaset e Alfonso Signorini, ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello in maniera definitiva. "Questa decisione è stata presa per consentire a Yulia di organizzare la sua difesa nelle giuste sedi. Ovviamente, capirete che con quanto accaduto, la sua presenza nella Casa, mentre si rilassa e diverte, è incompatibile" conclude poi Signorini.

GF, Yulia Bruschi dice addio al reality: la reazione di Giglio

Poco prima dell'abbandono definitivo di Yulia alla Casa del Grande Fratello, la gieffina si è incontrata con Giglio per un ultimo saluto. Il concorrente, commosso, l'ha abbracciata e le ha sussuratto un "ti amo". Yulia l'ha rassicurato e ha dichiarato che questa decisione è necessaria per permetterle di difendersi:

"Cerca di essere forte, concentrati su ciò che è importante. Io ti aspetto, come ci siamo promessi. Mi mancherai tanto"

Yulia ha poi salutato tutti gli altri gieffini, ricevendo da ognuno di loro incoraggiamenti e abbracci, prima di abbandonare definitivamente il GF. Poco dopo l'uscita della gieffina, Signorini ha chiesto a Giglio se non volesse lasciare la Casa e condividere con Yulia le sue difficoltà. Giglio ha replicato che la sua decisione di restare al GF è una scelta condivisa da entrambi e che ora il suo percorso è anche quello di Yulia: "Ora porto avanti il percorso anche per lei."

