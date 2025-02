Grande Fratello, volano stracci tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli: ''Sei una grandissima falsa''

News VIP

Dopo lo scontro in puntata, continua la discussione tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli nella casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Nel corso della puntata del Grande Fratello, Chiara Cainelli ha scoperto cosa pensa di lei Stefania Orlando, e si è mostrata molto delusa e arrabbiata con la presentatrice per le sue considerazioni legate a Javier Martinez. Lo scontro si è protratto anche dopo la diretta di Canale5, ecco cosa è successo.

Grande Fratello, è scontro tra Chiara e Stefania

Durante la nuova puntata del Grande Fratello, Chiara Cainelli ha potuto vedere un confessionale di Stefania Orlando che ha messo in dubbio la sincerità della gieffina. Secondo la presentatrice, infatti, Chiara non vedrebbe di buon occhio la nuova love story tra Helena Prestes e Javier Martinez perché è rimasta scottata dal rifiuto dell’affascinante pallavolista argentino, che dopo un bacio ha voluto chiudere non avendo provato per lei alcun trasporto. Oltre a questa bella frecciatina, che non ha lasciato indifferente Alfonso D’Apice attuale fidanzato di Chiara, Stefania si è anche detta certa del fatto che la gieffina si lasci influenzare dal gruppetto capitanato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, primo finalista ufficiale di questa edizione del Gf. Immediata la reazione di Chiara che ha replicato a tono, negando tutto e spiegando che con Javier la situazione era reciproca dunque non è possibile che lei provi dei rancori per lui.

Anche Alfonso è intervenuto a gamba tesa contro Stefania per difendere la sua bella e la presentatrice è esplosa, accusando l’ex protagonista di Temptation Island di essersi montano la testa e di essere poco rispettoso, dato che l’ha interrotta mentre spiegava un concetto dopo aver ricevuto la parola dal padrone di casa Alfonso Signorini. Insomma, in casa è scoppiato un bel putiferio e Chiara ha deciso di non perdonare Stefania tanto da tornare a pungerla anche subito dopo la diretta, mostrandosi decisamente indisponente e poco educata nei confronti della collega. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Chiara e Stefania a confronto: volano stracci

Dopo aver scoperto quello che Stefania Orlando pensa di lei, Chiara Cainelli è diventata furiosa e non è riuscita a trattenere la sua rabbia e il suo risentimento dopo la puntata del Grande Fratello. Mentre erano fuori per fumare una sigaretta tutti insieme, Chiara ha iniziato ad attaccare senza pietà Stefania, non lasciandola parlare e incalzandola con osservazioni davvero indisponenti alle quali Orlando ha replicato come una vera signora, mantenendo la calma, nonostante la gieffina non accennasse a cambiare atteggiamento neppure quando Zeudi Di Palma, tirata in ballo, le ha fatto notare di stare esagerando.

“Chiara fai meno la spiritosa perché non fai ridere nessuno. Ho un cuore a differenza tua, l’importante è conoscere la situazione e prenderne atto. Ho sempre detto la mia, anche contro di loro, non mi sono mai tenuta nulla”.

Stefania ha precisato che non crede che Alfonso sia un ripiego perché lei è stata scartata da Javier, ma che il fatto che il pallavolista l’abbia rifiutata abbia fatto nascere del risentimento nella gieffina. Lei, tuttavia, ha continuato a negare dichiarando che Stefania è lì a giudicare tutti, non parlando mai di sé perché non ha contenuti e allisciando le persone quando deve poi sparare una sentenza, per mantenere il giusto equilibrio e non rischiare. Chiara ma stiamo guardando lo stesso Gf? Per favore, anche meno.

