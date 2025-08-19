Grande Fratello Vip, parla l'ex gieffino Stefano Sala: “Dopo il reality lavori sui social grazie a 100 fan sfegatati"

News VIP

Il modello, originario di Gravedona in provincia di Como, ha parlato della sua esperienza televisiva nella terza edizione del Gf Vip nel 2018.

Stefano Sala, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip – quella condotta da Ilary Blasi e vinta da Walter Nudo – è tornato a parlare della sua esperienza post reality, rivelando un retroscena sorprendente sul mondo dei social.

Gf Vip, Stefano Sala: "Dopo il programma ti costruisci il giro di lavoro sui social"

Modello affermato, Stefano Sala, dopo il GF Vip, è tornato al suo lavoro di sempre tra passarelle e come testimonial di noti brand. Di recente, ospite a My Folks Podcast, ha però raccontato come funziona realmente la costruzione delle fanbase digitali degli ex gieffini.

“Quando esci da un reality ti ritrovi con una certa notorietà. Ti fai cento fan sfegatati: casalinghe disperate, ultra settantenni che smanettano con il telefono e vogliono sapere tutto di te. Tu gli stai dietro, rispondi, perché ti serve per mantenere l’algoritmo e l’engagement attivo.”

Ma il vero punto, secondo Sala, è un altro: la crescita esponenziale di questi numeri sarebbe in gran parte artificiale.

“Hai cento fan reali, ma con loro non vai da nessuna parte. Poi succede che queste persone, che non hanno nulla da fare H24, creano profili falsi. Ognuna di loro ne apre cento e così ti riempiono i post di commenti e like. In un attimo da cento diventi diecimila. E lì ti costruisci il giro di lavoro sui social.”

Un meccanismo che, nelle parole di Sala, spiega come tanti ex concorrenti riescano a mantenere viva l’attenzione del pubblico anche senza veri e propri progetti televisivi o musicali.

Un’accusa forte che svela il lato meno autentico della popolarità social di chi passa per la Casa più spiata d’Italia: dietro i numeri apparentemente impressionanti, potrebbero nascondersi vere e proprie “fabbriche di like”.

Chi è Stefano Sala

Originario di Gravedona, un piccolo borgo affacciato sul lago di Como, da ragazzo si è dividiso tra lo studio e il lavoro nel locale di famiglia. Dopo il diploma si è iscritto all’università con l’intenzione di diventare chimico biologico, ma il destino ha in serbo per lui un percorso completamente diverso.

Un talent scout lo nota per il suo fisico imponente e lo sguardo magnetico, convincendolo a lasciare l’università e a dedicarsi alla moda. Da quel momento la sua carriera prende il volo: calca le passerelle per brand prestigiosi come Armani, Cleofe Finati, Morellato e diventa anche testimonial di Guess al fianco di Belen Rodriguez.

Il suo fascino non passa inosservato nemmeno in televisione. Nel 2015 partecipa a Notti sul ghiaccio, lo show di Milly Carlucci, dove mostra un lato inedito di sé, lontano dalle passerelle. La passione per la recitazione, però, è da sempre un suo grande sogno: nel 2017 ottiene una piccola parte nella soap Il bello delle donne… alcuni anni dopo, e poco dopo vola a Los Angeles, dove studia recitazione grazie a una borsa di studio e prende parte al film O.E.4 – The Black Cat. La vera popolarità arriva nel 2018 con il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. Pur non essendo l’edizione più fortunata del reality, Stefano si distingue non solo per la sua bellezza, ma anche per i modi gentili e la sua educazione, conquistando l’affetto del pubblico.

Accanto alla carriera, la sua vita privata ha sempre attirato grande attenzione. Dal 2012 al 2016 vive una relazione importante con la modella Dayane Mello, dalla quale nel 2014 nasce la sua prima figlia, Sofia. Poiché Dayane viaggia spesso per lavoro e non ha familiari in Italia, la bambina cresce soprattutto con Stefano e i nonni paterni, diventando il centro della sua vita. Dopo la rottura con la Mello, Stefano si è legato alla modella ucraina Dasha Dereviankina, che sposa nel 2019. Dal loro amore nasce, nel luglio 2020, il piccolo Damien. Oggi Stefano Sala continua a dividersi tra moda, recitazione e musica, coltivando le sue passioni lontano dalle eccessive luci della ribalta.

