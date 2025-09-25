Grande Fratello Vip, Nicola Pisu allarma i fan: "Lasciare questa vita sarebbe la cosa migliore"

News VIP

Nicola Pisu, dal GF Vip alla quiete apparente: la frase sui social che preoccupa i fan

Nicola Pisu è entrato nelle case degli italiani con la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, un’esperienza televisiva che ha restituito al grande pubblico il volto di un ragazzo segnato da un passato difficile ma in cerca di riscatto. Figlio di Patrizia Mirigliani e nipote del noto patron di Miss Italia, Nicola ha avuto il coraggio di raccontare pubblicamente una storia personale fatta di dipendenza, bullismo e cadute pesanti. Quei capitoli bui lo portarono, in passato, addirittura ad una denuncia da parte della madre, una scelta dolorosa che però contribuì a interrompere la spirale autodistruttiva.

GF Vip, fan in ansia per Nicola Pisu: la scritta su Instagram

Dopo la parentesi del reality, Nicola sembrava aver imboccato una strada diversa: tornato a una vita lontana dai riflettori, aveva trovato lavoro come operaio in un’impresa di costruzioni e, soprattutto, aveva ricostruito una relazione sentimentale con Barbara Lorini. Il legame con Barbara fu raccontato pubblicamente con parole toccanti:

"Mi sento bene accanto a Barbara e, grazie al suo amore rassicurante, non temo ricadute. L’antidoto alla mia dipendenza dalla droga è stato la paura. A un certo punto mi sono reso conto che perdendo il controllo di me stesso, con gravi conseguenze fisiche oltre che psicologiche, stavo mettendo a rischio la mia sopravvivenza. Allora ho detto basta, ma non ce l’avrei fatta senza l’amore ritrovato di mia madre e quello nuovo di Barbara, le donne della mia vita."

Parole che mostravano come l’affetto e il sostegno — in primis della madre e di una nuova compagna — avessero svolto un ruolo fondamentale nel suo percorso di recupero.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa ha turbato i fan e chi lo segue sui social. Una storia pubblicata dallo stesso Nicola ha destato preoccupazione per il tono e il contenuto: "Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore.» Una frase forte, che ha acceso immediatamente allarmi tra follower e amici: quando una persona con una storia di dipendenza e fragilità esprime in modo così netto un pensiero sul lasciare la vita, il messaggio non può essere ignorato.

Per chi lo conosceva o lo aveva seguito già ai tempi del GF Vip, la scritta social suona come un passo indietro rispetto alla stabilità ritrovata: i fan hanno risposto con commenti di sostegno, messaggi di incoraggiamento e, soprattutto, con la richiesta che Nicola riceva aiuto immediato qualora stia davvero attraversando un momento di crisi. Anche se non è possibile risalire alle circostanze precise che hanno spinto il giovane a pubblicare quella frase, il fatto che una parola del genere compaia sulla sua bacheca è sufficiente per sollevare interrogativi seri sul suo stato emotivo e psicologico.

La storia di Nicola è emblematica: da una sofferenza profonda dovuta a dipendenze e abusi, passando per la denuncia della madre come gesto estremo di intervento, fino al ritorno alla vita “normale” tra lavoro, amore e, per un periodo, una apparente serenità. Quel percorso, però, non è lineare e non cancella il rischio di ricadute. Le dipendenze e i traumi lasciano tracce che possono riemergere anche quando tutto sembra procedere bene, per questo i fan che lo seguono hanno reagito con apprensione.

