Grande Fratello Vip, il futuro del reality è in bilico: tutto ruota attorno a Simona Ventura

C'è grande incertezza sull'edizione "Super Vip" del reality del Grande Fratello, ipoteticamente "affidata" ad Alfonso Signorini.

Negli ultimi giorni, da quando Mediaset ha presentato i palinsesti per la stagione 2025-2026, non si fa che discutere del grande ritorno di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello Nip, previsto da settembre a dicembre.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda solo se funzionerà quello Nip condotto da Simona Ventura

Oltre a tenere banco il toto nome sugli opinionisti e sul cast (i provini sono già iniziati, capitanati dagli ex gieffini Patrick Pugliese e Serena Garitta), si parla molto sulla versione Super Vip del reality show, che dovrebbe essere affidata ad Alfonso Signorini a partire da gennaio 2026 e animata dagli ex concorrenti più noti delle 25 anni di edizioni. Ebbene il destino del "GF Super Vip" dipenderebbe totalmente dai risultati che la Ventura otterrà nella prima parte della stagione.

A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo X (ex Twitter) ha svelato retroscena piuttosto significativi:

“A maggio dissi che a settembre Signorini non avrebbe condotto il Grande Fratello… Oggi lo confermo. Se Simona Ventura farà bene, sarà lei a proseguire.”

Parpiglia ha inoltre aggiunto che, anche in caso di risultati poco brillanti per Super Simo, rientrata di recente nell'azienda di Cologno Monzese come opinionista della diaciannovesina eduzione de L'Isola dei Famosi, l’edizione Vip del reality potrebbe non andare in onda affatto: “Se dovesse andare male, non ci sarà nessun Vip…”

Insomma, seppur annunciato nei palinsesti, il GF Vip "Gold" rimane in una sorta di limbo. La decisione finale sembra essere legata al riscontro del pubblico nella nuova edizione condotta dalla Ventura. Nessuna traccia dei casting per la versione Vip. A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato un altro dettaglio svelato da Parpiglia: i casting per reclutare i concorrenti famosi non sono nemmeno partiti. Questo elemento lascia pensare che a Cologno Monzese non ci sia grande fretta – o convinzione – nel portare avanti il progetto. “Ad oggi non è stato avviato alcun casting per i vip.”

Se il Grande Fratello Super Vip dovesse saltare, si ipotizza che possa essere anticipata la messa in onda de L’Isola dei Famosi, programma che ha bisogno di una collocazione forte nel palinsesto Mediaset. Il futuro del Grande Fratello Super Vip resta quindi incerto. Tutto dipende dalle performance di Simona Ventura alla guida del formato tradizionale. Un successo potrebbe consolidare il suo ruolo e cambiare gli equilibri all’interno della rete. Un flop, al contrario, potrebbe affondare l’intero progetto vip. Restano poche certezze, ma una è chiara: il reality più longevo d’Italia è a un bivio cruciale-

