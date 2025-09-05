Grande Fratello Vip, ex vippona tuona contro gli influencer a Venezia: "Ma perché andate? Io mi vergognerei"

News VIP

Ex concorrente del Gf Vip, si scaglia contro gli influencer al Festival di Venezia.

Il Festival del Cinema di Venezia non è solo cinema, proiezioni e star di fama internazionale: da anni ormai è diventato anche terreno di scontro e di dibattito pubblico sulla presenza – sempre più numerosa – degli influencer sul red carpet. Una polemica che puntualmente si ripete, e che in questa edizione ha trovato un nuovo volto pronto a dire la sua senza peli sulla lingua: Nathalie Caldonazzo.

Lo sfogo di Nathalie Caldonazzo

L’attrice e showgirl, ex vippona della settima edizione del Gf Vip, attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok, ha voluto manifestare tutta la sua perplessità (e anche un certo fastidio) per l’invasione social sul tappeto rosso di Venezia. Il suo sfogo è diventato virale nel giro di poche ore.

Con tono diretto e senza giri di parole, Nathalie ha posto una domanda che molti appassionati di cinema si fanno ogni anno:

“Ma esattamente quelle che vanno a Venezia e non hanno un film, non sono in concorso, non fanno una regia, non hanno fatto un abito per una star però fanno il red carpet: perché? Ma perché andate? Io mi vergognerei, andatevene a Ponza, fate qualcosa, ma perché a Venezia a fare la passerella?”

Parole che hanno fatto subito discutere. Da una parte c’è chi ha applaudito la Caldonazzo per aver detto “quello che pensano in tanti”, dall’altra invece c’è chi ritiene che la sua sia una posizione snob, perché oggi il mondo dei social e quello dello spettacolo sono inevitabilmente intrecciati.

Ogni anno la Mostra del Cinema si trasforma in un palcoscenico che non accoglie solo attori, registi e grandi personalità del settore, ma anche decine di content creator e influencer invitati dai brand per indossare abiti di alta moda e calcare la passerella. Una scelta di marketing comprensibile, che però – come dimostrano le parole di Nathalie Caldonazzo – non è accettata da tutti.

Per alcuni, infatti, la presenza massiccia di figure che nulla hanno a che fare con il cinema rischia di svilire il prestigio e il senso artistico della manifestazione, trasformandola in una semplice vetrina social. Il video diella Caldonazzo è solo l’ennesimo tassello di un dibattito che accompagna ormai da anni il Festival di Venezia.

