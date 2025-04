Grande Fratello, una delle coppie di questo ultimo Gf è in crisi, "lei è stufa!", l'indiscrezione

News VIP

"In pubblico dicono che va tutto bene, ma lei mi ha confidato di recente di sentire troppo il fiato sul collo", ecco cosa è emerso su una delle coppie che si sono formate nella recente edizione del Grande Fratello.

Anche in questa diciottesima edizione del Grande Fratello non sono mancati i legami nati sotto i riflettori, anzi è stata l'edizione dei record delle coppie che si sono formate: da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi a Yulia Bruschi e Luca Giglioli, da Helena Prestes e Javier Martinez ad Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, da Stefano Tediosi e Federica Petagna fino a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (che, nonostante le continue dimostrazioni d’affetto, si sono detti addio proprio durante la serata finale).

Grande Fratello: una coppia dell'ultima edizione sarebbe in crisi

Con l’eccezione degli Shailenzo, tutti gli altri ex concorrenti affermano oggi di essere più innamorati che mai. Eppure, secondo alcune voci circolate negli ultimi giorni, non tutti i sentimenti sarebbero così solidi.

Secondo quanto ha riferito la giornalista e opinionista Viviana Bazzani, e come riportato da Biccy in un video pubblicato su TikTok, ha lasciato intendere che tra una coppia nata al GF stiano già facendo capolino primi segni di cedimento. Bazzani racconta di aver saputo da un’amica della diretta interessata che, in privato, lei si lamenta della gelosia del partner, tanto da sentirsi “stretta in una morsa”:

“In pubblico dicono che va tutto bene, che si vogliono bene e che non c’è alcun problema. Ma lei mi ha confidato di recente di sentire troppo il fiato sul collo. Per ora regge, ma se la situazione si protrae così, inizia a pesare. Insomma, sento diversi scricchiolii: tanti piccoli divieti, tanto controllo…"

Qualcuno ha immediatamente ipotizzato, parlando di eccessiva gelosia, che possano essere Alfonso e Chiara, ricordando il passato del giovane campano che aveva un atteggiamento molto possessivo nei riguardi di Federica Petagna con cui ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Tuttavia, la coppia è apparsa di recente molto unita e complice e non sembrano attraversa alcuna crisi. Stesso dicasi per Helena e Javier sempre più innamorati ( i due ex gieffini sembrano stiano cercando casa a Milano). Dunque restano tre possibile coppie, quella formata da Giglio e Yulia, Tommaso e MariaVittoria e infine Stefano e Federica.

La cena di Spolverato in cui erano presenti ​Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli

Come si è parlato di recente, l'altro ieri, Lorenzo Spolverato ha organizzato una cena al celebre Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, meglio conosciuto come “Il Castello delle Cerimonie”, a cui hanno partecipato anche alcuni suoi ex coinquilini, tra cui Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. A sorpresa per Lorenzo, che su Instagram ha ammesso di non essere stato informato della loro presenza.

In risposta alle polemiche, Chiara Cainelli ha pubblicato una serie di video nelle Instagram Stories per spiegare il suo punto di vista. Ha sottolineato che, una volta usciti dalla Casa, non è più obbligatorio difendersi da ogni voce di corridoio e che i veri problemi sono ben altri. Riguardo all’incontro conviviale, ha precisato che considerare il passato nella Casa come chiuso è fondamentale, e che ritrovarsi tra ex concorrenti non deve sorprendere: "Siamo persone civili, abbiamo condiviso un’esperienza intensa, ma ora possiamo incontrarci senza rancori". Alfonso D’Apice ha aggiunto che non esistono “regole di amicizia” di esclusione reciproca: ciascuno è libero di relazionarsi con chi preferisce.

