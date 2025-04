Grande Fratello, tutta la verità su Shaila e Lorenzo, "lei avrebbe scoperto delle cose che riguardano la sua bisessualità"

News VIP

L'esperta di gossip, Deianira Marzano, nel programma programma radiofonico Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, ha parlato dettagliatamente del motivo per il quale Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato poco prima della fine del reality show del Grande Fratello,

Come è ormai noto, Shaila Gatta tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha deciso di chiudere la sua storia d'amore nata nella Casa con il modello milanese, Lorenzo Spolverato. La ballerina campana ha comunicato la sua decisione nel corso della finale del reality, lasciando tutti di sorpresa.

Grande Fratello, parla l'esperta di gossip," Shaila non sta bene, posso confermarlo. A Lorenzo conviene tacere"

Shaila ha dichiarato di aver vissuto un amore tossico con Lorenzo, di aver preso coscienza, fuori dalla Casa di quanto fossero sbagliati i suoi comportamenti, giudicati prevaricatori e manipolatori. Il modello milanese non ha potuto fare altro che prenderne atto non mostrandosi particolarmente deluso dalla decisione dell'ex Velina. Il reality è finito da quasi una settimana e Spolverato, in ogni caso, non ha rilasciato dichiarazioni di alcun tipo sulla situazione, anche se sono stati davvero tanti i fan che hanno sostenuto la coppia durante la loro avventura al Grande Fratello. A parlare dei Shailenzo, è intervenuta l'esperta di gossip Deianira Marzano, vicina soprattutto a Shaila. Ciò che è emerso è molto interessante e riguarderebbe il passato di Lorenzo di cui si era parlato nel reality, ovvero la presunta bisessualità di Spolverato e del famoso "guru della moda" con l'ex gieffino avrebbe avuto un breve flirt.

Secondo quanto ha riportato la Marzano, sembrerebbe che la fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sia stata innescata quindi da alcune rivelazioni giunte alla ballerina riguardo al passato del modello milanese. Una situazione che, a quanto pare, ha destabilizzato gli equilibri della coppia nata nel celebre reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante un intervento a Non Succederà Più, programma radiofonico di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Deianira ha spiegato come i fan della coppia abbiano avanzato teorie ben precise sulla causa della rottura. La Marzano ha sottolineato con un certo realismo il disappunto dei sostenitori:

"I fan sono disperati perché dicono: 'Abbiamo mandato gli aerei, speso soldi, fatto regali, creato un fandom, li abbiamo votati... e ora non stanno più insieme.' E non hanno tutti i torti — anche a me darebbe fastidio."

Dunque qui secondo l'esperta, emergerebbe un aspetto spesso sottovalutato: l'investimento emotivo ed economico dei fan, che vedono sfumare una storia in cui avevano creduto e per cui avevano speso tempo ed energie.

Si delineano quindi due schieramenti: da una parte chi sostiene che Shaila sia stata vittima di mancanze di rispetto da parte di Lorenzo ("È stata chiamata mer*a da lui durante una lite", ha puntualizzato Deianira), dall’altra i complottisti, convinti che la rottura sia stata orchestrata dagli autori del reality per garantire ascolti finali più alti.

"Secondo questi ultimi, la sera della finale era stata prenotata una suite da Shaila per festeggiare con Lorenzo, ma gli autori avrebbero spinto per una rottura in diretta, per alzare l’audience."

Deianira ha proseguito, aggiungendo dettagli interessanti:

"Shaila aveva prenotato questa stanza carina per quando lui sarebbe uscito. Ma poi si dice che gli autori abbiano cambiato rotta, convincendola a lasciarlo in diretta per fare ascolti."

Non manca un riferimento alle condizioni emotive della ex velina:

"Shaila non sta bene, posso confermarlo. Ho parlato con il suo manager, che mi ha detto che sta subendo una 'ghigliottina mediatica' ingiusta. È dimagrita, non sta bene…"

La Marzano poi si sbilancia su quello che ritiene il vero motivo della rottura: la presunta bisessualità di Lorenzo Spolverato.

"Se uno ha un temperamento focoso come Lorenzo, è strano che dopo la rottura non dica nulla. Forse ci sono cose che Shaila ha scoperto e che a lui conviene tacere… Magari legate al suo passato 'colorato', come diceva anche la madre di lei."

L'orientamento sessuale del modello dunque, si pensa possa aver influito sulla percezione della relazione da parte di Shaila.

"Non c'è nulla di male a essere bisex, ma ci sta che Shaila si sia stancata di stare con uno bisex."

La Marzano ha poi concluso, ragionando sull'assenza di chiarimenti pubblici da parte di Lorenzo:

"Secondo me lei lo ha anche tutelato non dicendo certe cose, e si sta prendendo pure gli insulti."

Chiudendo l’analisi della rottura, l'esperta di gossip ha lasciato aperta la porta a sviluppi futuri:

"Se fosse solo questione di nervosismo post-reality, potrebbero anche tornare insieme."

Oltre al caso Shaila-Lorenzo, Deianira ha commentato anche su altre coppie nate nel reality. Su Helena Prestes e Javier Martinez ha dichiarato:

"Sembrano davvero innamorati e affiatati."

Mentre sulla coppia Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, è stata decisamente più scettica:

"Secondo me tra poco lei lo molla. A Chiara piace Lorenzo, ma a chi non piace? È un bel ragazzo. Alfonso è geloso e non le ha fatto nemmeno mettere il segui a Lorenzo sui social."

In più, ha raccontato un curioso aneddoto su Alfonso:

"Quando i fan di Shaila volevano una foto con lei, Alfonso ha scherzato dicendo che dovevano chiedere il permesso a lui. Pensa di essere quello che gestisce tutto."

