Grande Fratello: tra Rasha e Omer sta nascendo un legame speciale, ma lei ammette di avere il “freno a mano tirato"

"Le piaccio, ma è frenata": Omer racconta la difficile intesa con Rasha al Grande Fratello.

La Casa del Grande Fratello, comincia già a regalare le prime dinamiche sentimentali. Al centro dell’attenzione in queste ore ci sono Rasha Younes e Omer Elomari, due concorrenti che sembrano aver instaurato un’intesa particolare, fatta di sguardi, complicità e conversazioni profonde.

Grande Fratello: Omer affascinato da Rasha, ma lei non si lascia andare

Rasha, parlando con Ivana Castorina, ha confessato di provare un interesse per Omer, ma anche una certa difficoltà a lasciarsi andare completamente:

“So che ho gli occhi di mia madre qui, i miei telespettatori sono la mia famiglia. Per qualsiasi cosa ci penso centomila volte. Ho tirato il freno a mano e non voglio toglierlo. Magari tra una settimana crollo, perché anche io lo cerco di più. Sono cose forti, sono un essere umano. Con lui ho un rapporto diverso, una cosa mentale. Lui è molto intelligente, ha capito come sono fatta. La mia testa è più forte delle mie emozioni, e lui se facesse un passo in più mi frenerebbe. Quindi vorrei che sia tutto naturale.”

Una dichiarazione sincera, che mostra tutta la sensibilità della gieffina di origini palestinesi, già molto apprezzata dal pubblico per la sua autenticità e il modo diretto con cui affronta ogni situazione. Dal canto suo, Omer, in confessionale, ha raccontato la sua versione della situazione, confermando l’interesse ma anche le difficoltà nel capire fino in fondo Rasha:

“Le piaccio, ma lei ha un passo avanti e uno indietro, non è molto sicura. Forse mi sta studiando, lei è chiusa, non parla. È difficile farla aprire.”

Anche gli altri concorrenti hanno notato la sintonia tra i due e hanno iniziato a indagare. Domenico D’Alterio, in particolare, ha deciso di affrontare Omer a viso aperto per capire cosa stesse realmente accadendo. Il gieffino ha confessato di vedere in Rasha una persona bellissima, ma di percepirla “molto chiusa”, come se temesse di superare un confine invisibile.

“Io non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me”, ha detto con fermezza Omer, spiegando di voler rispettare i tempi della coinquilina e di non voler forzare nulla. Nonostante la cautela, però, l’interesse reciproco sembra evidente. D’Alterio stesso ha cercato di spronarlo: “Da quando c’è lei, sorridi di più”, gli ha detto, convinto che tra i due ci sia qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Rasha, continua a mantenere una certa distanza, complice anche la differenza d’età e il timore di essere fraintesa. Inoltre, ha consigliato a Omer di “parlare di più ed esporsi”, come se, in fondo, volesse vederlo fare quel passo che lei per ora non se la sente di compiere. Mentre la loro conoscenza procede tra alti e bassi, resta l’incognita del televoto che vede Rasha in sfida contro Matteo Azzali e Benedetta Stocchi. Domani, lunedì 27 ottobre ci sarà un nuovo appuntamento con il reality di Canale 5, condotto da Simona Ventura in cui si scoprirà l'esito del televoto.

