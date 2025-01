Grande Fratello, torna il sereno tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

News VIP

Dopo le incomprensioni avvenute nel corso della giornata, la 23enne campana e la modella brasiliana cercano un confronto e riescono finalmente a comprendersi.

Ieri, nella Casa del Grande Fratello, Helena è apparsa visibilmente agitata e il suo malcontento verso Zeudi è stato evidente. La modella brasiliana non ha nascosto il suo nervosismo, accusando l’amica di aver condiviso dettagli sulla loro storia con altre persone.

Grande Fratello, torna l'armonia tra Helena e Zeudi che si dichiara ancora ma la Prestes frena

Le due ragazze sono apparse distanti e hanno anche concordato di non dormire più insieme. Nel corso della giornata, tuttavia, Helena ha voluto parlare con Zeudi per cercare di trovare un punto d'incontro. La Prestes è infatti convinta che Zeudi provi qualcosa per Javier e il suo comportamento la sta deludendo.

"Per me è evidente che tu provi qualcosa per Javier”, ha dichiarato Helena anche se Zeudi lo ha subito negato con decisone affermando di essere in realtà infatuata di lei. “Il tuo comportamento dice altro rispetto a quello che affermi. Se non sei interessata a me, allora non andare in giro a dirlo. E se lo fossi, sappi che da parte mia non sarebbe ricambiato”, ha puntualizzato la modella

Le sue parole non riuscite a dissipare i dubbi e le insicurezze di Helena, che apparsa sempre più confusa e delusa. L’atmosfera si carica ulteriormente di tensione, mentre la modella ha ribadito il suo pensiero: non si comporta come Zeudi, non è una persona che cambia facilmente prospettiva o atteggiamento. Pur dichiarando di non voler litigare, Helena ha ammesso di trovarsi in difficoltà. Apprezza la sincerità di Zeudi, ma fatica ad accettare la situazione e le emozioni contrastanti che ne derivano

Dal canto suo, Zeudi ha cercato di spiegarsi e assicurare di non amare i triangoli amorosi, rifiutando con decisione l’idea che lei stia giocando con i sentimenti di qualcuno. “Mi sono sempre e solo dichiarata per te, Helena”.

“Questa per me è solo un’amicizia”, ha affermato la Prestes, quasi a voler mettere un muro tra loro. Zeudi, invece, ha ribattuto con fermezza: “Per te forse sì, ma per me non lo è mai stata”.

Nel tentativo di rassicurarla, Zeudi ha preso le mani di Helena, cercando di aprirsi del tutto. “Con te vorrei costruire un’amicizia, ma non riesco, perché provo qualcosa di più. Sono infatuata di te”. La 23enne campana ha poi aggiunto: “Ciò che sento per te è più profondo, va oltre”.

Helena dopo le parole della ragazza, non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mi fa male vedervi vicini”, ha affermato Zeudi, visibilmente dispiaciuta che l'ha quindi abbracciata e si è scusata: “Io vivo tutto con una tale intensità”, ha detto Helena tra i singhiozzi, “Ma non dire che non sono stata chiara”.

Con una voce più dolce, Zeudi ha provato ancora una volta a spiegare il suo punto di vista: “Vorrei che potessi vedere te stessa attraverso i miei occhi, così capiresti come ti vedo davvero”. Eppure, nonostante quelle parole, Helena è sembrata ancora indecisa, incapace di fidarsi completamente. La discussione si è chiusa con un abbraccio carico di emozioni, ma la tensione sembra ancora palpabile. Questa sera, nel corso della ventiseiesima puntata, le due ragazze avranno modo di confrontarsi ancora.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .