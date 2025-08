Grande Fratello, Tommaso Franchi sbotta sui social contro i giornalisti di 'Chi'

News VIP

Tommaso Franchi, tra gli ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, si è mostrato polemico in un post social condivo da Chi, che parlava di alcuni suoi presunti ritocchi estetici.

Nelle ultime ore, Tommaso Franchi, ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è finito al centro di una nuova ondata di commenti social dopo che il settimanale Chi, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato un post a lui dedicato.

Grande Fratello, Tommaso Franchi contro il settimanale Chi: “Giornalisti”, “Riviste”, ma quale attivismo sui social scusate?

Nell’articolo si parlava della sua relazione con Maria Vittoria Minghetti – conosciuta durante il programma – ma anche di presunti ritocchi estetici, della sua presenza molto attiva sui social e della sua esposizione pubblica post reality.

Ma l’idraulico toscano non l’ha presa bene. Infastidito dal taglio del post, ha deciso di rispondere direttamente con un commento piuttosto diretto sotto la pubblicazione del settimanale, prendendosela apertamente con il modo in cui è stato raccontato:

“Giornalisti”, “Riviste”, ma quale attivismo sui social scusate? Menomale ho un mestiere tra le mani e ho incontrato Mavi, perché in più di 6 mesi che sono stato in quel posto lei è l’unica parantesi positiva. Nessuna agenzia, Nessun tipo di contratto. Nessuna sponsorizzazione. Nessun Brand. Risparmiatevi commenti come il mio attivismo sui social, inesistente, e per favore lasciatemi vivere la mia vita da ragazzo qualunque con la persona che amo”.

Un commento che ha diviso gli utenti: da una parte c’è chi ha apprezzato la schiettezza e l’atteggiamento distante dal mondo delle sponsorizzazioni, lodando la sua coerenza e la voglia di rimanere con i piedi per terra. Dall’altra, però, non sono mancate le critiche. Alcuni utenti lo hanno accusato di “sputare nel piatto dove ha mangiato”, ricordandogli che è proprio grazie al programma che oggi è conosciuto e seguito da migliaia di persone. Altri ancora lo hanno invitato a non lamentarsi, dal momento che avrebbe dovuto sapere a cosa andava incontro scegliendo di partecipare a un reality così popolare.

Nel mentre, in mezzo alle polemiche, la storia d’amore tra lui e Maria Vittoria nata nella Casa del Grande Fratello, continua a gonfie vele anche lontano dalle telecamere ed entrambi gli ex gieffini sono tornati alla loro vita e al loro lavoro di sempre. La Minghetti è tornata infatti operativa come chirurgo estetico mentre Tommaso ha continuato la sua attività di idraulico.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .