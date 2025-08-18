TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti non rifarebbero il reality
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti non rifarebbero il reality

Anita Nurzia

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, hanno parlato della loro avventura nel reality show a Radio Radio.

Grande Fratello, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti non rifarebbero il reality

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, tra ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, sono stati intervistati da Giada De Miceli per Radio Radio, e hanno raccontato senza filtri la loro esperienza nel reality. Entrambi hanno chiarito che, se potessero tornare indietro, non rifarebbero il programma.

Tommaso Franchi sul Grande Fratello: "Sono contento di essermi svegliato da questo incubo"

Maria Vittoria ha sottolineato quanto l’isolamento della Casa sia stato difficile:

“Mi era mancata tantissimo la normalità. Dopo tutti quei mesi ti manca proprio. Ti manca banalmente anche andare al lavoro. 6 mesi e mezzo sono troppi, è abbastanza alienante”.

Tommaso, invece, non ha nascosto un giudizio più severo sul reality:

“Io sono contento di essermi svegliato da questo incubo. Io c'era un motivo per cui non guardavo la TV e adesso lo so. Ogni giorno che passava mi vergognavo sempre di più di essere lì dentro per come era fatto il programma. Come esperienza invece ci sta”.

Quando la conduttrice gli ha chiesto se la sua critica fosse legata ad alcune dinamiche interne, Tommaso ha precisato di non poter entrare nei dettagli a causa del contratto firmato.La coppia ha anche parlato del loro rapporto e della convivenza, visto che attualmente vivono a distanza tra Roma e Siena. Tommaso ha spiegato:

“Maria Vittoria è un fenomeno nel lavoro che fa. Dentro la Casa aveva insicurezza, fuori ho visto sicurezza e un riconoscimento da parte dei suoi colleghi incredibile, quindi se deve lavorare a Roma sarà a Roma. Chi sono io per dire no, vieni a Siena?”

Nonostante la distanza, il loro legame sembra solido e pronto a crescere senza rinunciare alle proprie ambizioni professionali.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Innocence: Irem vittima quanto Ela o tragica spettatrice?
anticipazioni TV Innocence: Irem vittima quanto Ela o tragica spettatrice?
If you Love Anticipazioni 19 agosto 2025: Ates e Leyla a letto insieme... ma vengono interrotti!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 19 agosto 2025: Ates e Leyla a letto insieme... ma vengono interrotti!
Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara innamoratissimi: le Foto in vacanza confermano la crisi superata
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara innamoratissimi: le Foto in vacanza confermano la crisi superata
Forbidden Fruit Anticipazioni 19 agosto 2025: Alihan in allarme, Halit furioso con Yildiz!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 19 agosto 2025: Alihan in allarme, Halit furioso con Yildiz!
Tony Effe replica al dissing di Fedez
news VIP Tony Effe replica al dissing di Fedez
Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 agosto 2025, replica: Bill e Poppy di nuovo vicini, cosa nasconde il loro passato?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 agosto 2025, replica: Bill e Poppy di nuovo vicini, cosa nasconde il loro passato?
Temptation Island, parlano i genitori di Alessio Loparco: "Sparito da 7 mesi"
news VIP Temptation Island, parlano i genitori di Alessio Loparco: "Sparito da 7 mesi"
Uomini e Donne, l’estate da Latin Lover di Giuseppe!
news VIP Uomini e Donne, l’estate da Latin Lover di Giuseppe!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV