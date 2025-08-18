Grande Fratello, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti non rifarebbero il reality

News VIP

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, hanno parlato della loro avventura nel reality show a Radio Radio.

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, tra ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, sono stati intervistati da Giada De Miceli per Radio Radio, e hanno raccontato senza filtri la loro esperienza nel reality. Entrambi hanno chiarito che, se potessero tornare indietro, non rifarebbero il programma.

Tommaso Franchi sul Grande Fratello: "Sono contento di essermi svegliato da questo incubo"

Maria Vittoria ha sottolineato quanto l’isolamento della Casa sia stato difficile:

“Mi era mancata tantissimo la normalità. Dopo tutti quei mesi ti manca proprio. Ti manca banalmente anche andare al lavoro. 6 mesi e mezzo sono troppi, è abbastanza alienante”.

Tommaso, invece, non ha nascosto un giudizio più severo sul reality:

“Io sono contento di essermi svegliato da questo incubo. Io c'era un motivo per cui non guardavo la TV e adesso lo so. Ogni giorno che passava mi vergognavo sempre di più di essere lì dentro per come era fatto il programma. Come esperienza invece ci sta”.

Quando la conduttrice gli ha chiesto se la sua critica fosse legata ad alcune dinamiche interne, Tommaso ha precisato di non poter entrare nei dettagli a causa del contratto firmato.La coppia ha anche parlato del loro rapporto e della convivenza, visto che attualmente vivono a distanza tra Roma e Siena. Tommaso ha spiegato:

“Maria Vittoria è un fenomeno nel lavoro che fa. Dentro la Casa aveva insicurezza, fuori ho visto sicurezza e un riconoscimento da parte dei suoi colleghi incredibile, quindi se deve lavorare a Roma sarà a Roma. Chi sono io per dire no, vieni a Siena?”

Nonostante la distanza, il loro legame sembra solido e pronto a crescere senza rinunciare alle proprie ambizioni professionali.

