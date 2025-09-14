Grande Fratello, svelate le tre ex gieffine che saranno le opinioniste della nuova edizione

News VIP

Le opinioniste del Grande Fratello, via ai rumors: niente Zorzi, arrivano tre note ex gieffine.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Grande Fratello, fissato per lunedì 29 settembre su Canale 5. Dopo anni sotto la guida di Alfonso Signorini, lo storico reality cambia volto e voce: al timone arriva Simona Ventura, pronta a riportare lo show “alle origini”. Il cambio di conduzione non è l’unica novità. Come la stessa Ventura ha anticipato in anteprima, il regolamento tornerà a essere quello classico: durata del programma fissata a circa 90 giorni, niente ingressi in corsa né ripescaggi, e soprattutto maggiore severità sulle squalifiche. Chi verrà eliminato per motivi disciplinari, infatti, non avrà più diritto a presenziare in studio.

Grande Fratello, le tre “opinioniste speciali”: Plevani, Garitta e Secondi

Per quanto riguarda i protagonisti della nuova edizione, la scelta è chiara: niente volti noti, ma persone comuni con storie forti e significative da raccontare. La Ventura ha voluto mettere al centro l’autenticità, offrendo al pubblico un cast che sappia emozionare e rispecchiare la vita quotidiana. I concorrenti sono stati selezionati perché hanno “storie importanti da raccontare e condividere con il pubblico a casa”.

Un altro nodo centrale era quello delle opinioniste. In un primo momento il nome più chiacchierato era stato quello di Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione 2020 del reality. Tuttavia, il diretto interessato ha prontamente smentito la voce. Negli ultimi giorni, però, Davide Maggio ha lanciato un’anticipazione che ha acceso la curiosità dei fan:

"Da lunedì 29 settembre il GF accoglierà in studio anche ex concorrenti del reality show di Canale 5. E no, non faranno il bis! Saranno chiamati a commentare le gesta dei loro eredi. Per l’edizione del ritorno alle origini, Grande Fratello ha pensato di creare un panel con coloro che la casa l’hanno già abitata negli anni passati."

A fare chiarezza ci ha pensato Amedeo Venza, che tramite una storia Instagram ha svelato i nomi delle tre possibili opinioniste. Si tratta di tre donne che hanno scritto pagine indelebili della storia del Grande Fratello: Cristina Plevani, prima storica vincitrice del reality e trionfatrice anche dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.Serena Garitta, che nel 2004 conquistò il pubblico e vinse la quarta edizione del programma. Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del GF e pronta a tornare anche come protagonista nella nuova avventura di Italia Shore.

L’idea della produzione è chiara: affidare i commenti e le analisi delle dinamiche non a professionisti esterni, ma a chi ha già vissuto quelle emozioni sulla propria pelle. Cristina, Serena e Floriana rappresentano tre epoche differenti del reality e porteranno in studio uno sguardo diretto, personale e autentico sulle avventure dei nuovi gieffini.

