TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, svelate le tre ex gieffine che saranno le opinioniste della nuova edizione
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, svelate le tre ex gieffine che saranno le opinioniste della nuova edizione

Anita Nurzia

Le opinioniste del Grande Fratello, via ai rumors: niente Zorzi, arrivano tre note ex gieffine.

Grande Fratello, svelate le tre ex gieffine che saranno le opinioniste della nuova edizione

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Grande Fratello, fissato per lunedì 29 settembre su Canale 5. Dopo anni sotto la guida di Alfonso Signorini, lo storico reality cambia volto e voce: al timone arriva Simona Ventura, pronta a riportare lo show “alle origini”. Il cambio di conduzione non è l’unica novità. Come la stessa Ventura ha anticipato in anteprima, il regolamento tornerà a essere quello classico: durata del programma fissata a circa 90 giorni, niente ingressi in corsa né ripescaggi, e soprattutto maggiore severità sulle squalifiche. Chi verrà eliminato per motivi disciplinari, infatti, non avrà più diritto a presenziare in studio.

Grande Fratello, le tre “opinioniste speciali”: Plevani, Garitta e Secondi

Per quanto riguarda i protagonisti della nuova edizione, la scelta è chiara: niente volti noti, ma persone comuni con storie forti e significative da raccontare. La Ventura ha voluto mettere al centro l’autenticità, offrendo al pubblico un cast che sappia emozionare e rispecchiare la vita quotidiana. I concorrenti sono stati selezionati perché hanno “storie importanti da raccontare e condividere con il pubblico a casa”.

Un altro nodo centrale era quello delle opinioniste. In un primo momento il nome più chiacchierato era stato quello di Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione 2020 del reality. Tuttavia, il diretto interessato ha prontamente smentito la voce. Negli ultimi giorni, però, Davide Maggio ha lanciato un’anticipazione che ha acceso la curiosità dei fan:

"Da lunedì 29 settembre il GF accoglierà in studio anche ex concorrenti del reality show di Canale 5. E no, non faranno il bis! Saranno chiamati a commentare le gesta dei loro eredi. Per l’edizione del ritorno alle origini, Grande Fratello ha pensato di creare un panel con coloro che la casa l’hanno già abitata negli anni passati."

A fare chiarezza ci ha pensato Amedeo Venza, che tramite una storia Instagram ha svelato i nomi delle tre possibili opinioniste. Si tratta di tre donne che hanno scritto pagine indelebili della storia del Grande Fratello: Cristina Plevani, prima storica vincitrice del reality e trionfatrice anche dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.Serena Garitta, che nel 2004 conquistò il pubblico e vinse la quarta edizione del programma. Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del GF e pronta a tornare anche come protagonista nella nuova avventura di Italia Shore.

L’idea della produzione è chiara: affidare i commenti e le analisi delle dinamiche non a professionisti esterni, ma a chi ha già vissuto quelle emozioni sulla propria pelle. Cristina, Serena e Floriana rappresentano tre epoche differenti del reality e porteranno in studio uno sguardo diretto, personale e autentico sulle avventure dei nuovi gieffini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospetta di Alihan. Che cosa le nasconde?
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospetta di Alihan. Che cosa le nasconde?
Samira Lui in lacrime a Verissimo per il padre: "Non l'ho mai conosciuto. Spero un giorno di poterlo incontrare" (VIDEO)
news VIP Samira Lui in lacrime a Verissimo per il padre: "Non l'ho mai conosciuto. Spero un giorno di poterlo incontrare" (VIDEO)
Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta
news VIP Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta
Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 settembre 2025: Ridge in difesa di Thomas e Hope ma Brooke ha altro in mente!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 settembre 2025: Ridge in difesa di Thomas e Hope ma Brooke ha altro in mente!
Tananai: Chi è Camihawke? Età, Lavoro Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
news VIP Tananai: Chi è Camihawke? Età, Lavoro Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
Amici, Andreas Muller festeggia il suo addio al celibato: non vi aspetterete mai come!
news VIP Amici, Andreas Muller festeggia il suo addio al celibato: non vi aspetterete mai come!
Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Trapani, la Città dei due Mari, il 14 settembre 2025 su Sky e NOW
anticipazioni TV Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Trapani, la Città dei due Mari, il 14 settembre 2025 su Sky e NOW
Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy di nuovo a casa, ecco le prime immagini del ritorno di Jacqueline MacInnes Wood
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy di nuovo a casa, ecco le prime immagini del ritorno di Jacqueline MacInnes Wood
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV