Grande Fratello, svelate le prime immagini della nuova Casa

News VIP

Manca una settimana al debutto della nuova edizione del Grande Fratello e arrivano le prime immagini della nuova Casa!

Periodo di importanti rivelazioni per la nuova edizione del Grande Fratello in partenza lunedì prossimo, 29 settembre. Simona Ventura ha annunciato ufficialmente chi saranno gli opinionisti che l'affiancheranno nel suo viaggio come conduttrice del reality show di Canale 5 e sono state anche svelate le prime immagini della nuova Casa.

GF, svelate le prime immagini della nuova Casa

Il 29 settembre ripartirà la prossima edizione del GF e avrà Simona Ventura al timone del reality show di Canale 5. Nei giorni scorsi sono stati presentati i primi concorrenti del cast e tra essi qualcuno ha già suscitato qualche polemica. I primi nomi a essere annunciati sono stati quelli di Matteo Azzali, Anita Mazzotta e Jonas.

I primi due hanno destato molta curiosità tra i fan del programma, che hanno così deciso di indagare e hanno scoperto che, contrariamente a quanto dichiarato - cioè che i concorrenti sarebbero stati tutti non vip - alcuni di loro non erano poi così sconosciuti come la redazione aveva lasciato credere. Matteo, ad esempio, oltre ad avere un seguito sui social di 200 mila followers, è apparso anche nel pubblico de L'Isola dei Famosi di quest'anno. Anita, invece, anche lei molto in voga sui social, avrebbe tra i suoi clienti diversi ex personaggi legati ai programmi Fascino.

Chissà se queste polemiche saranno affrontate anche nella Casa del GF...E, a proposito di Casa, sono state diffuse le prime immagini del nuovo luogo che accoglierà i nuovi gieffini e mostrano un ambiente del tutto rinnovato. La Casa è stata ritinteggiata con colori chiari e dovrebbe essere più ampia e dotata di altri comfort per gli inquilini, come piscina, palestra e sauna.

Simona Ventura annuncia le ultime novità sul Grande Fratello

Oltre alle prime immagini della nuova Casa del Grande Fratello, nella puntata di Verissimo di oggi, domenica 21 settembre, Simona Ventura ha annunciato importanti novità per i concorrenti della nuova stagione. Innanzitutto, la conduttrice - alla sua prima esperienza con il reality Mediaset - ha rivelato che ad affiancarla ci saranno ben tre opinionisti. Si tratta di nomi molto noti al pubblico, poiché sono tre ex gieffini storici del programma: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

La conduttrice ha poi rivelato che l'età dei concorrenti varia "dai 19 ai 50" e che ci sono personaggi con storie diversissime, da laureati a uomini e donne con lavori umili e normali. Simona Ventura ha anche voluto ricordare che tutti i concorrenti che saranno annunciati in questi giorni e nel corso della prima puntata diventeranno ufficialmente gieffini solo quando varcheranno la porta rossa della Casa. Sulla sua nuova esperienza al timone del GF, Simona Ventura ha raccontato:

"Per me è un ritorno alla conduzione dei reality, dopo 14 anni. Facevo L’Isola dei Famosi da opinionista e i dirigenti Mediaset mi hanno chiesto: “vorresti fare un provino per presentare un reality?” e io ho accettato. Il provino era per un reality bellissimo, La Fattoria, poi è andato bene e solo a quel punto mi hanno detto: “In realtà era un provino per trovare la nuova conduttrice del Grande Fratello e sei tu”. Io stavo per svenire dall’emozione e ovviamente ho detto di sì"

Scopri le ultime news su Grande Fratello