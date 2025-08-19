Grande Fratello Super Vip: Signorini punta ad una nota ex gieffina, ma arriva un "no" secco

News VIP

Per l'edizione del Grande Fratello Super Vip iniziano a circolare i primi nomi contattati e ci sarebbe stato già un rifiuto da parte di una nota ex concorrente.

La macchina del Grande Fratello Super Vip è già in moto. Dopo l’annuncio ai Palinsesti Mediaset 2025-26 – che prevedono due edizioni del reality, una affidata a Simona Ventura e l’altra ad Alfonso Signorini – il conduttore di Canale 5 è al lavoro per costruire un cast all’altezza delle aspettative.

Grande Fratello Super Vip, il primo vip contattato

Secondo le indiscrezioni lanciate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Signorini avrebbe già fatto il primo passo contattando Katia Ricciarelli, figura storica e amatissima dal pubblico televisivo:

“Pare che sia stata chiamata nuovamente Katia Ricciarelli…”

Una rivelazione che ha subito acceso la curiosità dei fan, anche perché il nome della soprano era già stato al centro di discussioni nelle edizioni passate del reality.

La risposta della Ricciarelli: un rifiuto motivato

Sempre Venza, però, ha chiarito che la proposta sarebbe stata declinata dalla cantante lirica. Non solo un rifiuto, ma un vero e proprio “no” secco. Un motivo in particolare avrebbe spinto l’ex moglie di Pippo Baudo a non prendere neppure in considerazione l’ipotesi di tornare in gioco: il recente lutto che l’ha colpita.A pochi giorni dalla scomparsa del grande conduttore, infatti, parlare di reality show non sembrerebbe per lei una prospettiva possibile né tantomeno desiderabile.

ll Grande Fratello si prepara a una stagione ricca di novità e colpi di scena. Oltre all’edizione “classica”, affidata a Simona Ventura, Mediaset ha infatti annunciato una versione speciale: il Grande Fratello Super Vip, prevista da gennaio 2026 e dedicata agli ex concorrenti più celebri dei 25 anni di storia del reality.

Ma il destino di questa versione “extra lusso”, che dovrebbe segnare il ritorno di Alfonso Signorini alla guida del programma, sarebbe tutt’altro che scontato.

A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo X (ex Twitter) ha lanciato una vera e propria bomba:

“A maggio dissi che a settembre Signorini non avrebbe condotto il Grande Fratello… Oggi lo confermo. Se Simona Ventura farà bene, sarà lei a proseguire.”

Parole che aprono a scenari clamorosi: il futuro del GF Super Vip dipenderebbe in gran parte dai risultati che la Ventura saprà ottenere con la sua edizione, in onda nella prima parte della stagione televisiva. Un successo di Simona, quindi, potrebbe ribaltare completamente i piani e consegnarle anche il timone della versione “vip”, lasciando Signorini fuori dal reality che ha guidato per diverse edizioni.

