Grande Fratello Super Vip, primi problemi con i concorrenti: Alfonso Signorini nei guai

Sembra che la versione del Grande Fratello Super Vip di Alfonso Signorini stia già arrancando, anche a causa di problemi piuttosto preoccupanti con i papabili concorrenti. Ecco i dettagli.

Grande Fratello Super Vip sì, o Grande Fratello Super Vip no? Questo il dilemma che Alfonso Signorini starebbe affrontando dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, che hanno confermato il passaggio della versione Nip alla collega Simona Ventura. Il presentatore potrebbe ancora tornare al timone del programma ma sembra ci siano già i primi problemi con i papabili concorrenti.

Grande Fratello Super Vip si farà?

Con la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2025/2026, Pier Silvio Berlusconi ha lanciato una bomba inaspettata ovvero Simona Ventura al timone della versione Nip del Grande Fratello a settembre, con 100 giorni di reclusioni per i concorrenti - che saranno totalmente sconosciuti al mondo del piccolo schermo ma anche dei social - e nessuna ipotesi di proroga neppure se il programma andrà alla grande in termini di share. E Alfonso Signorini e i suoi Vipponi? Al presentatore non è stata data l’occasione di tornate su Canale 5 nella prima parte dell’anno, ma l’Amministratore Delegato Mediaset non ha escluso la possibilità di presentare il Grande Fratello Super Vip in prima serata con lo scoccare del nuovo anno, certo ad una condizione: i Vip devono essere realmente degni di nota e formare un cast che lo convince in prima persona.

Un lavoro non da poco quello di Signorini, che certamente non vuole rinunciare al format nonostante la difficoltà davanti alla quale è stato posto. Nuovi gossip anticipano che il futuro del reality show è in bilico e dipende tutto dalla Ventura: se la presentatrice farà bene come si presume, dato che tutti vorranno vedere Super Simo al timone del programma, Mediaset potrebbe anche decidere di allungare il GF Nip oppure affidarle anche la parte Vip. Ma i problemi non sono finiti.

Grande Fratello, Signorini e i problemi con i concorrenti

Nel corso degli ultimi mesi, prima che si scoprisse la decisone dell’Ad Pier Silvio Berlusconi, sono trapelati sui social i nomi dei primi candidati al Grande Fratello del nuovo anno. Sono stati fatti i nomi di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, che hanno intrecciato il loro cammino a Uomini e Donne, mentre più recentemente era data per certa la partecipazione di Patrick Pugliese che proprio grazie al reality show di Canale 5 è diventato un volto noto del piccolo schermo. Ora, tuttavia, occorre capire quali saranno le prossime mosse di Alfonso Signorini, dato che la sua versione Super Vip si farà solo ed esclusivamente se Mediaset accetta il cast scelto per il format. Ma c’è di più, una difficoltà riportata da FanPage e Oggi che hanno fatto sapere che alcuni volti noti hanno declinato l’invito a causa del cachet offerto.

“Il problema sarebbe legato a una seria difficoltà a reperire personaggi disponibili a mettersi in gioco come concorrenti. Al contrario, coloro che ci starebbero starebbero chiedendo cifre astronomiche per partecipare alla trasmissione. Ecco che dopo diversi anni il reality show capitanato da Alfonso Signorini potrebbe saltare“.

Insomma, oltre a dover pescare Vip che convincano il pubblico e i vertici del Biscione, Signorini deve fare anche i conti in tasca alla rete dato che sembra che molti Vip abbiano già rifiutato l’offerta perché il cachet non era all’altezza delle aspettative. Starà dunque all’Ad Mediaset scegliere se ampliare o meno il portafoglio per questo progetto, Signorini non avrà un compito semplice.

