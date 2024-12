Grande Fratello, storico ex concorrente rivela: "Ho smesso di guardare il reality, non mi interessavano le dinamiche"

News VIP

L'ex storico concorrente Rosario Rannini ha ricordato la sua passata esperienza nella famosa Casa del Grande Fratello e raccontato come è cambiata la sua vita dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5.

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda il prossimo lunedì 30 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, uno storico ex protagonista del reality show ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato alcuni retroscena in merito alla sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Rosario Rannisi senza freni sul Gf

Rosario Rannisi ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse, l'uomo prese parte alla sesta edizione del reality show di Canale 5 e nel giro di pochi mesi passò dall’anonimato ad una grande popolarità che gli permise di prendere parte a un altro programma di successo, ovvero La Fattoria. A proposito della sua avventura televisiva, che ha definito "logorante", Rosario ha confessato:

In realtà il primo vero provino lo avevo fatto alla fine del 2003 per la quarta edizione, quella con Patrick, Katia e Ascanio. Il mio Gf sarebbe dovuto essere quello, ma gli autori decisero di conservarmi come riserva, qualora fosse successo qualcosa. Mi ricontattarono due anni dopo quando il programma era già partito. Non so come sia oggi, ho smesso di guardarlo. Dopo la mia edizione, vidi il ‘Gf’ per altri due anni, non di più. Non mi interessavano più le dinamiche, mi documentavo solo se dovevo rilasciare eventuali interviste. Riguardo all’isolamento, noi non sentivamo e vedevamo veramente nessuno e io persi addirittura 5-6 chili per lo stress. Non eravamo abituati a certe pressioni, eravamo ragazzi genuini. Non c’erano smartphone e social.

Una volta terminata l'avventura nella Casa più famosa e spiata d'Italia, Rosario venne ricontattato da Endemol per prendere parte a un altro reality show di successo, ovvero La Fattoria. A proposito del successo riscontrato in quegli anni, l'ex gieffino ha raccontato:

Tutto avvenne in maniera assolutamente casuale. Uscito dalla Casa, passarono tre giorni e mi chiamò la Endemol, chiedendomi se fossi munito di passaporto. Mi avvertirono che c’era in onda questo programma, di cui ignoravo l’esistenza. Arrivai in finale. Sul fronte economico, subentrare in corsa non fu determinante ai fini della vincita, non mi venne scalato nulla. Quella del 2006 fu un’estate d’oro. Feci tantissime serate e mi dedicarono decine di copertine. Ovunque andassi, trovavo fiumane di persone. Era pazzesco. Mi arrivò addosso un’onda enorme.

I concorrenti del Gf a rischio

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello non c'è stata nessuna eliminazione. Il televoto, infatti, era per i preferiti (Javier ed Helena). Tra le sorprese della serata il ritorno in studio di Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del reality show, che quest’anno si è messa a dura prova decidendo di partecipare come concorrente a Ballando con le stelle, era nel pubblico insieme alla figlia Silvia.

Ma chi sono i concorrenti che questa settimana rischiano di dover abbandonare definitivamente il gioco? Al televoto per l’eliminazione ci sono: Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Maria e Perla Maria Monsé e Zeudi Di Palma. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 30 dicembre con l'ultima puntata del 2024 del Gf, il popolare reality show condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

