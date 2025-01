News VIP

Grande Fratello, storico brand si ritira: "Scelta presa dopo attente valutazioni interne”

Nuovi problemi per Alfonso Signorini e il team di autori del Grande Fratello: il reality show di Canale 5 non deve solo affrontare gli ascolti poco entusiasmanti e le numerose critiche per i comportamenti discutibili di alcuni concorrenti, ma anche il ritiro di sponsor importanti. Santero, noto marchio vitivinicolo che da anni collaborava con il programma, ha deciso di interrompere la partnership.

Grande Fratello, Santero dice addio al reality

A confermare la notizia al giornalista Gabriele Parpiglia è stata la stessa azienda, che ha motivato la scelta come risultato di una revisione strategica delle sue collaborazioni pubblicitarie. Santero ha sottolineato che la decisione non è legata a un episodio specifico o ai concorrenti, ma rispecchia la volontà di orientare le attività promozionali verso contesti più in linea con i propri valori aziendali. In altre parole, il brand ha preferito dissociarsi dall’immagine attuale del reality, spesso dominata da polemiche e comportamenti poco edificanti da parte degli inquilini.

L’azienda ha dichiarato: “Dopo un’attenta analisi interna, abbiamo deciso di non proseguire la collaborazione con il Grande Fratello. Questa scelta nasce dalla volontà di concentrarci su iniziative di comunicazione che rispecchino meglio i nostri principi”.

La notizia rappresenta un duro colpo per il programma, un cambio di rotta che riflette una crescente difficoltà per il Grande Fratello nel mantenere il supporto degli sponsor, essenziali per il successo di un format televisivo di questa portata. Il ritiro di Santero ne è un chiaro esempio e un campanello d’allarme per la produzione, che dovrà valutare come invertire la tendenza prima che il danno diventi irreparabile.

Bisogna tuttavia notare un dato significativo. Nella puntata più ricca di polemiche in seguito a scontri anche fisici tra i concorrenti, il reality è tornato a raggiungere il 20% di share dopo tanti appuntamenti che hanno registrato una media molto al di sotto delle aspettative e dei consueti numeri. In sostanza, quella linea editoriale da cui da diversi anni l'azienda (una moderazione di contenuti eccessivi o volgari) vuole prendere le distanze, rappresenta invece la sua linfa vitale.

