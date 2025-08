Grande Fratello, Stefano Bettarini smentisce la partecipazione nel reality condotto da Simona Ventura

News VIP

Grande Fratello, le novità: debutto a ottobre, ma con riserva fino a marzo. Intanto, Stefano Bettarini smentisce la sua partecipazione.

Tutto pronto – o quasi – per l’attesissima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, la nuova conduttrice del reality più longevo della televisione italiana.

Grande Fratello, il reality show andrà in onda da ottobre a gennaio con due appuntamenti settimanali

Secondo quanto anticipato dal giornalista Gabriele Parpiglia, il programma debutterà su Canale 5 a partire da ottobre, con una durata inizialmente prevista fino a gennaio. Tuttavia, in caso di ottimi risultati in termini di ascolti, la trasmissione potrebbe essere prolungata fino a marzo, sulla scia dei successi delle ultime edizioni.

“Il Grande Fratello di Simona Ventura andrà in onda da ottobre a gennaio – ha scritto Parpiglia – e se gli ascolti premieranno, anche fino a marzo. Simona sarà anche autrice del programma. Non mancheranno le sorprese, come qualche VIP di calibro per una settimana e tanto altro!”

Un’indicazione che lascia intendere come la Ventura non sarà solo al comando in studio, ma metterà anche mano ai contenuti e alla costruzione narrativa del format. Un ruolo quindi duplice, da conduttrice e autrice, che riflette la sua esperienza e l’approccio personale al mondo del reality.

Il Grande Fratello di SuperSimo andrà in onda con due appuntamenti settimanali, anche se non è ancora stato reso noto il giorno preciso né sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti in gara. I casting, comunque, sono già partiti e, a quanto pare, si sta lavorando anche sulla selezione degli opinionisti, che accompagneranno la Ventura nel commento delle dinamiche in casa.

Grande Fratello, Stefano Bettarini smentisce la sua partecipazione

Nel frattempo, sui social è circolata con insistenza la voce di un possibile coinvolgimento di Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito della conduttrice, nel nuovo cast. Tuttavia, è arrivata una smentita indiretta ma molto chiara da parte dello stesso Bettarini, che ha affidato ad Instagram la sua risposta, lasciando intendere che certi pettegolezzi non meritano nemmeno troppa attenzione.

“Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei prezioso tempo alle cose ed i valori per me davvero importanti, a cominciare dalla mia famiglia. Buon vento.”

Nessun ritorno in vista, quindi, almeno per ora, anche se in un reality come il Grande Fratello – si sa – le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Quello che è certo è che questa nuova edizione rappresenta una sfida importante per Simona Ventura, tornata alla conduzione di un reality di punta a distanza di anni. La nuova stagione del Grande Fratello promette di riportare centralità al format originale, dando un ampio spazio alle storie personali e a volti sconosciuti che debutteranno sul piccolo schermo proprio con il reality show di Mediaset.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .