Grande Fratello, Stefania Orlando su Iago: "Non credo che si possa creare qualcosa, non è scattato nulla"

Stefania ha raccontato ad Amanda e Federico cosa è accaduto nel tugurio quando ha avuto l'occasione di trascorrere del tempo con Iago Garcia.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, andato in onda giovedì 20 febbraio, gli autori hanno deciso di fare un regalo speciale a Stefania Orlando e Iago Garcia, concedendo ai gieffini una serata tutta per loro nel tugurio. Nel tugurio sono stati accolti da una tavola bandita di buon cibo e vino e l'atmosfera era particolarmente romantica. Stefania e Iago hanno avuto anche l'occasione di dormire insieme in un letto matrimoniale lontano dagli altri inquilini.

Grande Fratello, Stefania Orlando su Iago: "Non so quante volte sottolinea il fatto che siamo amici"

Nonostante al pubblico piaci molto questa possibile coppia e anche in Casa ne sono entusiasti, non sembra però che possa il rapporto possa avere l'epilogo sperato. La Orlando ha parlato della serata trascorsa insieme a Federico e Amanda e ha spento quasi tutte le speranze.

Curiosi di sapere ogni dettaglio della serata, i suoi compagni d'avventura hanno incalzato Stefania di domande.

"Ci sono state delle coccole? "Vi siete baciati?" ha chiesto Amanda, subito diretta al punto.

"Amore, vedrai la clip. È stata una bellissima serata Iago è sempre un uomo tutto d'un pezzo, non si smuove", ha replicato Stefania che ha anche raccontato che nel letto hanno dormito distanti senza avvicinarsi mai.

La Lecciso quasi incredula, ha continuato:

"Ma non c'è stata neanche una carezza? Stefania, di la verità!"

La Orlando quindi ha spiegato più dettagliamente la situazione tra lei e Iago. La serata è stata piacevole tra chiacchiere e risate ma nessuno dei due ha voluto fare dei passi in avanti. "Non è colpa di nessuno. Tra noi non è mai scattato nulla. C'è una bella intesa, ma non è mai scattato nulla", ha quindi voluto precisare.

Amanda e Federico si sono detti convinti che invece l'interesse ci sia ma sono frenati dal loro carattere e dalla loro serietà

“Io non ho nessuna predisposizione qui dentro, lui neanche. Non credo che si possa mai creare qualcosa” ha spiegato Stefania, dispiaciuta. "Per me, Iago è importante qui dentro. È una persona con la quale mi trovo bene". Credo che oltre al piacersi come persone non ci sia altro” .

"Quello che percepisco da fuori è che c'è attrazione sia da parte tua che da parte sua. La state un po' trattenendo" ha commentato Federico.

La Orlando ha quindi raccontato anche che Iago è alla ricerca di un amore totalitario e desidera una famiglia: "Lui cerca una storia che possa riempire la sua vita e che possa dare un senso all'amore. Non so quante volte sottolinea il fatto che siamo amici. È come se volesse essere chiaro, è come se volesse proteggere il nostro rapporto."

