Grande Fratello, Stefania Orlando spiazza Zeudi: "Se tu tenevi veramente ad Helena, non ti avvicinavi a Javier"

Stefania Orlando ha voluto affrontare in maniera diretta Zeudi Di Palma, che in questi giorni sta manifestando una palpabile delusione nel vedere Helena e Javier vicini.

Nella Casa del Grande Fratello, il triangolo che si era creato tra Helena, Zeudi e Javier, ha preso una piega del tutto inaspettata, cambiando totalmente la situazione tra i protagonisti. Helena e Javier si sono baciati ritrovandosi finalmente complici e intimi, Javier si è allontanato da Zeudi la quale è sembrata delusa dai comportamenti dell'argentino pur continuando ad affermare di essere infatuata della Prestes.

Grande Fratello, Stefania Orlando non le manda a dire e affronta Zeudi Di Palma

Una situazione peraltro che cambia in maniera molto repentina, di giorno in giorno e che anche gli inquilini della Casa faticano spesso a comprendere. Perché Javier, dopo mesi e mesi in cui l'ha respinta, ad avvicinarsi a Helena? Poco dopo peraltro che aveva manifestato un interesse per Zeudi e perché quest'ultima ora soffre per i comportamenti dell'argentino ed è gelosa quando dice di provare un sentimento per Helena? Fatta eccezione per quest'ultima, gli due protagonisti sembravano attuare strategie e non sono percepiti sinceri né dentro né fuori dalla Casa. Stefania Orlando, sempre molto attenta alle vicende degli inquilini ha affrontato Zeudi affermando di non comprendere i suoi comportamenti. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, l'ex Miss Italia ha affrontato Javier dicendole di non prendere in giro Helena e di non giocare con i suoi sentimenti perché lei tiene molto alla modella brasiliana.

A tal proposito., Stefania ha quindi deciso di parlare con Zeudi :

"A me è sembrato fuori luogo dire "attenzione non la fare soffrire perché io ci tengo ad Helena" perché anche lui ci tiene".

La 23enne ha quindi replciato alla Orlando:

"Secondo me non è fuori luogo perché il tempo che ho trascorso con lei era più lungo rispetto a quello che ho trascorso con lui, lui non lo conosco bene quanto conosco a lei, so il bene che voglio a lei e anche lei lo sa perfettamente. Io tengo molto di più ad Helena rispetto a lui".

Stefania, quel punto, è entrata a gamba tesa:

"Però se tu tenessi veramente ad Helena, anche in amicizia, non accetteresti nemmeno di avvicinarti ad una persona di cui sai che lei è innamorata".

"Ma questo non c'entra nulla! Quindi io l'ho fatta soffrire e lui no? Perché si attacca solo me se le cose le abbiamo fatte in due?", ha ribattuto Zeudi.

Dopo la chiacchierata con Stefania, Zeudi è andata sul letto e ha avuto un momento di sconforto. La Orlando l'ha raggiunta spiegandole che voleva solo capire. Zeudi, a questo punto, ha detto:

"Già sto soffrendo di mio, sentirmi dire questa cosa non mi aiuta, perdonami Stefania, non mi interessa dei dubbi degli altri io so quello che ho fatto e ho la coscienza pulita, non mi interessa giustificarmi in continuazione”.

Successivamente la ragazza è stata raggiunta anche da Shaila Gatta che ha provato a confortarla, facendo presente che Javier sta soltanto attuando una strategia con Helena per avere consensi.

