Grande Fratello, Stefania Orlando si mette in Bikini e finisce bersagliata dagli Haters

News VIP

Stefania Orlando pubblica alcune foto in bikini e non mancano i commenti negativi degli haters. Ecco come ha replicato l’ex protagonista del Grande Fratello.

Tra le protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è Stefania Orlando. La presentatrice si è fatta valere con il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia e ora si gode il caldo, sfoggiando su Instagram un bikini da urlo. Ovviamente non potevano mancare le critiche degli haters, alle quali lei ha risposto davvero magistralmente.

Grande Fratello, Stefania Orlando sfoggia il bikini

Dopo essere stata amatissima durante la sua partecipazione al Grande Fratello nell’edizione di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando è stata chiamata nuovamente a diventare concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini questo anno. La presenza di Stefania nella casa più spiata d’Italia non è passata di certo inosservata e il pubblico ha apprezzato moltissimo i suoi interventi, sempre lucidi e puntuali, anche a costo di inimicarsi un fandom potente come quello che segue Zeudi Di Palma, che di certo non ha fatto sconti alla Orlando.

Una volta conclusa la sua esperienza al Gf, Stefania è stata talmente apprezzata che si mormora che Alfonso Signorini stia pensando di promuoverla ad opinionista al posto di Beatrice Luzzi, la quale invece ha deluso grandemente le aspettative. Nel frattempo, Stefania è tornata alla sua vita e a nuovi progetti, e ha deciso di incantare i suoi 717mila followers su Instagram con alcuni scatti in bikini. Stefania possiede un fisico da urlo ma alcuni haters non sono stati d’accordo nel vederla così poco vestita e hanno lasciato commenti piuttosto pungenti.

Grande Fratello, Stefania Orlando risponde agli haters

Quando si è popolari e quando si è appena usciti da un reality show come il Grande Fratello, la critica è sempre dietro l’angolo e lo sa bene Stefania Orlando. La presentatrice, infatti, non ha peli sulla lingua e questo l’ha portata a scontrarsi con alcuni volti molto forti del programma e avere haters anche al di fuori. Quando, pochi giorni fa, Orlando ha pubblicato alcune foto in bikini mostrando orgogliosa il proprio corpo, sono arrivati commenti cattivi da parte dei soliti leoni da tastiere. C’è, infatti, chi l’ha accusata di essere tutta rifatta e piena di plastica, poi chi le ha fatto notare che ad una certa età una donna non dovrebbe esibirsi in questo modo.

Stefania, tuttavia, ha risposto immediatamente prima negando di essersi rifatta, poi anche spiegando che questo odio e questa rabbia immotivata per le donne non portano a nulla di buono. Una donna giovane non può mostrare perché provocante e una donna adulta non può farlo perché fuori luogo? Un concetto obsoleto che lei ha invitato ad abbondare. Del resto, c’è da dire, se una cosa non ci piace basta anche semplicemente evitare di commentare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .