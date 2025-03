Grande Fratello, Stefania Orlando sbeffeggia Shaila e Lorenzo: "Più che un bacio è stata una gastroscopia"

News VIP

Stefania Orlando a Pomeriggio 5, ha commentato la riappacificazione degli Shailenzo, suggellata da baci passionali e lacrime.

Qualche giorno fa, nella Casa del Grande Fratello, dopo giorni di accuse reciproche e accesi litigi che prevedevano un epilogo amaro, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono riusciti a ritrovarsi, suggellando il momento con baci appassionati, lacrime e importanti dichiarazioni d'amore.

Grande Fratello, Stefania Orlando: "Shaila e Lorenzo? Teatrali, poco autentici"

Giglio ha spinto i due ragazzi a confrontarsi e la ballerina, avvicinandosi al modello milanese, ha chiesto scusa per le parole utilizzate negli ultimi scontri, Lorenzo l'ha quindi invita a ballare e sulle note di All of me di John Legend, i due ragazzi si sono sciolti, in lacrime, e baciati appassionatamente più volte.

"Sei la persona più preziosa di questo percorso. Penso di aver imparato tanto da te, anche un po' di leggerezza in più, a chiedere aiuto. Ci siamo incontrati per crescere insieme. Non ho mai amato nessuno come amo te" ha confessato Spolverato davanti alla ballerina emozionata e di nuovo serena.

"Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo. L’odio è una forma d’amore. Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati. Mi sono innamorata di una potenzialità, e io in te vedo un grande potenziale" ha affermato l'ex Velina stringendosi al suo fidanzato. La scena della riconciliazione degli Shailenzo è stata particolarmente plateale perché i due gieffini hanno quasi interpretato una parte davvero struggente e toccane, accompagnando il momento con una passione sfrenata. Se da una parte questo momento ha infiammato i sostenitori della coppia, dall'altra, inevitabilmente, c'è chi ritiene da sempre che Shaila e Lorenzo siano troppo teatrali, esagerati, desiderosi entrambi di avere l'attenzione da parte del pubblico con parole e gesti particolarmente forzati. A commentare questo ritorno di fiamma, Stefania Orlando che ha vissuto in prima persona il rapporto tormentato dei due gieffini. A Pomeriggio 5, la showgirl, ha dichiarato:

"Ho visto che sono tornati a baciarsi nella loro consueta riservatezza al centro del giardino. Più che un bacio è stata una gastroscopia. Questo toglie a questa coppia l’autenticità. Questa teatralità mi dà l’idea l’idea di essere due persone che pur di arrivare in finale… E questo non so se sia l’ultimo atto. Potrebbe ancora succedere di tutto“.

Sulle pagine di Chi, la Orlando ha esposto molto bene il suo pensiero sulla coppia. L'ex gieffina infatti ha voluto porre l'attenzione sul percorso di Shaila che è stato penalizzato dalla storia con Lorenzo. La ballerina si è concentrata più sul rapporto con il fidanzato che far conoscere se stessa come stava facendo all'inizio della sua avventura. Shaila è diventata meno solare e più sofferente alle prese con i cambi d'umore legati alla sua burrascosa storia con Lorenzo, caratterizzata da alti e bassi costanti.

