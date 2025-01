Grande Fratello, Stefania Orlando inviperita contro Shaila Gatta: "Mi deve delle scuse" (VIDEO)

News VIP

Al GF, le tensioni tra Stefania Orlando e Shaila Gatta non accennano a diminuire, tanto che la conduttrice ed ex vippona ha ammesso di pretendere delle scuse dall'ex velina, soprattutto, dopo quanto accaduto durante l'ultima puntata del reality show.

La convivenza tra Shaila Gatta e Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello sta diventando sempre più tesa. Ancora infastidita e offesa dalle parole dell'ex velina sul suo matrimonio nel corso della diretta di ieri sera, giovedì 23 gennaio, Stefania si è sfogata con Helena Prestes, dichiarando che pretende delle scuse dall'altra gieffina.

GF, Shaila Gatta caustica su Stefania Orlando: il riferimento al matrimonio finito della conduttrice

Nel corso della puntata di ieri del GF, Alfonso Signorini ha chiesto a Stefania Orlando se avesse cambiato idea sulla natura della storia degli Shailenzo, ma per la conduttrice è sempre più palese che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stiano recitando un copione. Poiché le due "regine della Casa" come le ha definite Signorini erano piuttosto tese, il conduttore le ha invitate a confrontarsi in diretta e nel corso della conversazione Stefania ha ribadito di non avere molta stima della coppia, definendo gli Shailenzo "una coppia da reality".

Per tutta risposta, Shaila ha accusato la conduttrice ed ex vippona di essere una vera vipera e di "sputare veleno su tutti qualsiasi cosa dica". Ma alle parole dell'ex velina, Stefania Orlando ha replicato convinta che non si tratta di essere una vipera, ma di essere vera e ha accusato la gieffina di aver "perso" la maschera: "Quello che fate voi mi sembra tanto teatrale, di sostanza non c'è un granché" ha proseguito Orlando, arrivando a dichiarare che non pensava che la storia degli Shailenzo sarebbe durata molto, visto che era legata al gioco.

Shaila, tuttavia, ha attaccato l'altra gieffina, tirando in ballo il matrimonio finito, argomento del quale Stefania ha parlato in passato, anche durante questa esperienza nella Casa e per il quale soffre ancora. "Noi non duriamo? Il tuo matrimonio non è durato" ha annunciato stizzita Shaila, lasciando allibita la conduttrice.

GF, Stefania infastidita da Shaila: "Deve chiedermi scusa, non ci si comporta così"

A distanza di ore dall'acceso confronto in puntata, Stefania Orlando si è confidata con Helena Prestes, dichiarandosi delusa e amareggiata per quanto successo in puntata. L'ex vippona si è detta convinta di meritarsi le scuse di Shaila, perché l'ex velina invece di restare sul terreno del gioco, ha preferito attaccarla tirando in ballo un argomento delicato come la fine del suo matrimonio: "La mia vita la deve lasciare fuori, mi deve chiedere scusa. Non sa combattere ad armi pari, quando è attaccata allora tocca il personale".

Anche Helena ha concordato con la conduttrice, aggiungendo che Shaila è stata fin troppo aggressiva nei suoi confronti e senza un reale motivo. Stefania ha aggiunto che Shaila è molto arrogante e che questo la porta a mettersi su un piedistallo e dare lezioni agli altri.

Anche se ferita dalle parole dell'ex velina, Stefania Orlando non l'ha attaccata sul personale e di questo Helena si è congratulata con lei, lodandone la maturità e consigliandose di continuare a godersi il percorso nella Casa, senza pensare all'altra gieffina.

