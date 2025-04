Grande Fratello, Stefania Orlando conferma di avere una nuova relazione!

News VIP

Stefania Orlando, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, conferma di avere una frequentazione in corso con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.

Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, amatissima dal pubblico di Canale 5, Stefania Orlando ha rivelato di aver trovato l’amore dopo la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, Stefania Orlando ritrova l’amore

Alfonso Signorini ha deciso di animare il suo cast del Grande Fratello, chiamando una delle protagoniste più amate del reality show di Canale 5, ovvero Stefania Orlando. Scelta più che azzeccata dato che Stefania si è posta subito come antagonista di alcune delle personalità più forti della casa, non lasciando nulla di incompiuto e parlando sempre con trasparenza e quel pizzico di pungente ironia che tanto amiamo in lei. Stefania è stata protagonista di molti scontri nella casa del Gf, come quello con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, ma soprattutto ha intrecciato un rapporto di inamicizia con l’opinionista Beatrice Luzzi, con la quale non se le è mandate a dire puntata dopo puntata.

Nella casa più spiata d’Italia, Stefania si è avvicinata a Iago Garcìa con il quale è nato un bel sodalizio anche a livello di gioco, e tutti si aspettavano che lontano dalle telecamere questo rapporto potesse decollare e trasformarsi in amore. In realtà, Iago fa coppia fissa con Amanda Lecciso, altra protagonista del Gf, mentre Stefania ha raccontato di aver trovato l’amore in un uomo lontano dal mondo televisivo. Ecco la confessione della presentatrice sulla sua vita sentimentale, durante la sua ospitata a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Grande Fratello, chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando?

Dopo la fine del Grande Fratello, Stefania Orlando è tornata alla sua vita di sempre ricevendo ondate di grande affetto dai fan che hanno seguito con piacere il suo nuovo percorso nella casa più spiata d’Italia. Ma c’è di più. La presentatrice ha ritrovato anche l’amore, come ha raccontato a La Volta Buona di Caterina Balivo, ammettendo di essere stata sorpresa da questa conoscenza, che sta mantenendo lontano dai riflettori perché vuole andarci il più piano possibile.

“Non sono single. Ho una frequentazione, lavori in corso. Sono molto felice di aver incontrato questa persona, stiamo vedendo un po’ come va. Voglio andare con i piedi di piombo. Non voglio illudermi, non voglio illudere. Però è una fase della mia vita in cui sono molto felice”.

Ha ammesso Orlando, confidando poi che il nuovo fidanzato non fa parte del mondo dello spettacolo. Stefania ha poi commentato la domanda di Caterina, che le ha chiesto se non ha paura che gli uomini possano avvicinarsi a lei solo perché famosa. Secondo la presentatrice è facile capire chi è interessato solamente alla notorietà e chi invece prova interesse per la persona nella sua interezza.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .